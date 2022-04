Muž zfalšoval QR kód u sbírky charity k tornádu, soud v Brně mu uložil podmínku

Obžalovaný Jakub Hodaň v jednací síni Krajského soudu v Brně, který mu 28. dubna 2022 uložil podmíněný trest za zfalšování OR kódu u humanitární sbírky Diecézní charity Brno k tornádu.

Obžalovaný Jakub Hodaň v jednací síni Krajského soudu v Brně, který mu 28. dubna 2022 uložil podmíněný trest za zfalšování OR kódu u humanitární sbírky Diecézní charity Brno k tornádu. ČTK/Popela Libor

Brno - Třiadvacetiletý Jakub Hodaň loni zfalšoval OR kód u humanitární sbírky Diecézní charity Brno k tornádu, Krajský soud v Brně mu dnes uložil podmíněný trest. Muž se k činu doznal, soud schválil dohodu o vině a trestu. Muž uvedl, že to nepromyslel. Falešný QR kód obsahovalo číslo k jeho vlastnímu bankovnímu účtu. Tornádo zasáhlo Břeclavsko a Hodonínsko loni na konci června, muže policie obvinila několik dní poté. Žádná materiální škoda nevznikla. Muži hrozilo až deset let vězení. Rozsudek je pravomocný.

Soud muži uložil za pokus o podvod a za poškození cizích práv tři roky vězení podmíněně odložených na pět let s dohledem probačního úředníka. Potrestal jej i propadnutím věci - mobilního telefonu.

Muž s příběhem nazvaným "Každá koruna pomůže, pojďme si vzájemně pomoc," s grafikou charity a falešným QR kódem s číslem vlastního účtu umístil na sociální síť Instagram, výzva se poté začala šířit dál. "Mohl způsobit škodu za několik desítek milionů korun. Chtěl vzbudit dojem, že dárci přispívají na účet charity, a mohl uvést v omyl velké množství dárců. Vážně také poškodil důvěru v charitu," uvedl soudce Martin Vrbík.

Charita kvůli činu muže podle soudce musela nasadit značné množství zaměstnanců na vysvětlování dárcům, že jejich peníze skutečně putovaly na účet charity a posléze obětem tornáda a neskončily u podvodníka. Charita za poškození dobrého jména požadovala náhradu nemajetkové újmy 250.000 korun. Vyčíslení škody nebylo součástí dohody, soud charitu odkázal na řízení ve věcech občanskoprávních.

"Byl jsem na místě i pomáhat s kamarádem, vykonával jsem pomocné práce, chtěl jsem přiložit ruku k dílu. Čin jsem nepromyslel," uvedl u soudu Hodaň. Muž na novináře před soudní síní ukazoval vulgární gesta. Také v soudní síni jeho chování podle státního zástupce nebylo odpovídající vážnosti situace, muži o přestávce jeho chování v síni vytkl.

Tornádo zasáhlo Břeclavsko a Hodonínsko loni poslední červnový čtvrtek. Bouře přinesla nezvykle velké kroupy a tornádo mělo rychlost kolem 300 kilometrů v hodině. Zemřelo šest lidí. Zničených bylo kolem 1200 domů, z nichž asi 200 muselo být strženo. Na konta veřejných sbírek pro lidi postižené tornádem lidé zaslali několik set milionů korun.