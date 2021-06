Muž ze Slovenska je stíhán za internetové podvody, poškozeno je až 400 lidí

Olomouc - Olomoučtí policisté dopadli jednatřicetiletého muže ze Slovenska podezřelého z rozsáhlých podvodů, kterých se dopouštěl prostřednictvím známých českých inzertních portálů. Podle dosavadních zjištění podvedl od roku 2017 nejméně 400 lidí, které pod záminkou prodeje mobilních telefonů a herních konzolí obral o minimálně tři miliony korun. Poškození jsou z celé republiky, kriminalisté nevylučují, že se jejich počet i škoda ještě zvýší, je také pravděpodobné, že se podobné trestné činnosti dopouštěl také na Slovensku. Novinářům to dnes řekli policisté z oddělení kybernetické kriminality olomoucké krajské policie.

Kriminalisté na případu pracovali zhruba rok, prvotním impulsem bylo podané trestní oznámení od muže z Přerovska v září 2020. Podle vedoucího oddělení Radka Otáhala skončil muž podezřelý z podvodů ve vazbě, hrozí mu až osm let vězení. "Prozatím je obviněn z 28 dílčích útoků vůči 28 poškozeným se škodou 400.000 korun. V nejbližší době bude trestní stíhání rozšířeno o další podstatnou část dílčích útoků, kdy počet poškozených je kolem 400 a celková škoda dohromady kolem tří milionů korun," uvedl Otáhal.

Muže zadrželi v Břeclavi, policisté kvůli trestnímu řízení úzce spolupracovali s kolegy ze Slovenska, kde provedli v místě jeho bydliště také domovní prohlídku. Zajistili výpočetní techniku a mobilní telefony. "Nyní důkazní materiál vyhodnocujeme, je možné že počet dílčích útoků ještě vzroste," dodal Otáhal.

Podle vyšetřovatele Jiřího Prečana pachatel vkládal inzeráty na známé české inzertní portály, pro kontakt založil až 200 e-mailových schránek. "K prodeji nabízel hlavně mobilní telefony a herní konzole v hodnotě mezi 10.000 až 20.000 korunami. Jako záruku, že se nejedná o podvod, posílal i naskenované občanské průkazy, řidičské průkazy či karty zdravotních pojišťoven vystavené na různé osoby. Doklady si sám opatřoval. Podle dosavadních zjištění zakládal inzeráty, ve kterých nabízel lidem práci v zahraničí a vyžadoval po nich právě zaslání dokladů," uvedl Prečan.

Poškození tak podle policistů netušili, že jde o podvod. "Dokázal je přesvědčit, aby mu zaplatili předem na účet, peníze zasílali do bitcoinové směnárny," doplnil vyšetřovatel. Dodal, že pro analytiky to byla mravenčí práce, podařilo se jim propojit skutky podle podobného scénáře za posledních několik let. Muž byl přitom v České republice za podobné skutky již prověřován, na Slovensku byl za ně již pětkrát odsouzen.