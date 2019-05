Muž zastřelil na Hodonínsku místostarostu, pak se asi zastřelil

Dražůvky (Hodonínsko) - Dva mrtví, to je výsledek dnešní střelby v Dražůvkách na Hodonínsku. Dosud bezúhonný místní obyvatel zastřelil místostarostu a zabarikádoval se ve svém domě; policie jej později našla mrtvého. Mluvčí policie Pavel Šváb uvedl, že muž vystřelil, když za ním přišla policie, aby řešila sousedský spor. Místostarosta policii asistoval jako svědek. Střelec legálně neměl zbraň.

"Policisté řešili běžný sousedský spor, přičemž podezřelým byl bezúhonný občan. Nevlastnil legálně drženou střelnou zbraň. Během první výzvy před vstupem do obydlí zazněl bez jakéhokoliv varování výstřel, kterým byl zraněn místostarosta. Ten svým zraněním bohužel přes okamžitě poskytnou pomoc podlehl," uvedl na policejním webu mluvčí Pavel Šváb.

Do obce se sjely policejní složky včetně zásahové jednotky, situaci ze vzduchu sledoval vrtulník. Nepomohl ani policejní vyjednávač, policie pak do domu, v němž se střelec zabarikádoval, vnikla násilím.

"Po vstupu do objektu policisté našli podezřelého již bez známek života," dodal mluvčí s tím, že policie nyní ohledává místo činu.

"Resuscitovali jsme muže se střelným poraněním, přes veškerou naši snahu se nepodařilo obnovit jeho životní funkce. Na místě byl ještě jeden muž, u toho jsme pouze konstatovali smrt, která nastala v důsledku zranění," řekla ČTK mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.

Místostarosta se ráno účastnil jako svědek policejní akce. Policisté zřejmě na místo přijeli kvůli podanému trestnímu oznámení, muž ale na místostarostu vystřelil. Útočníkův soused, který trestní oznámení podal, řekl televizi Prima, že mu dotyčný vyhrožoval. Ve sporu údajně šlo o vodu ve studni.

Byl to samotář a podivín, řekla starostka Dražůvek na Hodonínsku Klára Čudrnáková o jednom z obyvatel, který dnes zastřelil místostarostu a pak zřejmě spáchal sebevraždu. Útočník se u sebe v domě po střelbě zabarikádoval, zásahová jednotka, která dovnitř vnikla, ho pak našla mrtvého.

"To byl určitě zkrat u toho člověka. Byl vždycky podivín. Ale tohle nikdo nemohl tušit, taková reakce. Pan místostarosta se k tomu dostal jenom tím, že dělal doprovod policie u zásahu. Když se snažili k němu dobouchat, tak nikdo určitě nepředpokládal, že se bude střílet, protože jinak by s sebou nikoho nebrala," řekla ČTK starostka.

Starostka řekla, že střelec byl z rodiny, pro kterou místostarosta a jeho rodina v minulosti udělali hodně dobrého. "Pomáhali jim. Je to nepochopitelné," řekla Čudrnáková. Zopakovala, že šlo o samotářského podivína. "Kdybych ho potkala na ulici, nebudu vědět, kdo to je. Protože on tam byl zalezlý. Nevěděli jsme ani, z čeho žije. Dřív žil s maminkou, ale ta se kvůli zdravotnímu stavu odstěhovala do domu s pečovatelskou službou. Byl tam sám," uvedla starostka.

Dnes byla v Ostravě na sněmu Svazu měst a obcí. "Kdybych nebyla v Ostravě, šla bych tam já. Byla by to moje povinnost," řekla Čudrnáková.

Podle informací policie se místostarosta ráno zúčastnil jako svědek policejní akce. Policisté zřejmě na místo přijeli kvůli podanému trestnímu oznámení, muž ale na místostarostu vystřelil. Útočníkův soused, který trestní oznámení podal, v médiích uvedl, že mu dotyčný vyhrožoval. Ve sporu šlo podle něj o vodu ve studni.