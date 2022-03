Muž z Uherskohradišťska vyhrožoval v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu

Uherské Hradiště - Opilý muž z Uherskohradišťska vyhrožoval občanům České republiky v souvislosti s ruským vojenským útokem na Ukrajinu. Je stíhaný za přečin násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci, v případě prokázání viny a odsouzení mu hrozí až dva roky vězení. Na dotaz ČTK to dnes uvedl okresní státní zástupce Ladislav Dejmek z Okresního státního zastupitelství v Uherském Hradišti.

Muž byl podle něj v době činu, ze kterého je obviněný, pod významným vlivem alkoholu. "Jeden konkrétní občan bydlící v okrese Uherské Hradiště měl v podnapilosti adresovat výhrůžky občanům České republiky, a to v souvislosti s ruským útokem na Ukrajinu," uvedl Dejmek. Případ je podle něj ve fázi trestního stíhání.

Slovních formulací podle státního zástupce použil spoustu. "Mimo jiné i v rovině týkající se aktuálního dění na Ukrajině. Policejní orgán to musel zachytit tak, jak to reprodukoval na tísňovou linku dotyčný občan," doplnil Dejmek. Obviněného muže označil za řadového občana z regionu, u něhož není pravděpodobné, že by byl spojen s některou z extremistických skupin.

Mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý v pátek uvedl, že byli kvůli trestným činům souvisejícím s ruskou invazí obviněni tři lidé. Podezřelí jsou podle něj z popírání, schvalování a ospravedlňování genocidy, z projevů sympatií hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka či z výtržnictví proti skupině obyvatel a proti jednotlivci.

Veřejná prohlášení na demonstracích i sociálních sítích, která schvalují útok Ruska na Ukrajinu nebo vyjadřují podporu vedení Ruska, mohou být za současných okolností posuzována jako trestný čin. Na konci února na to upozornil nejvyšší státní zástupce Igor Stříž.