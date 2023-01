Muž z Mostu podle policie týral své rodiče, hrozí mu osm let za mřížemi

Most - Policie v Mostě se zabývá případem domácího násilí, podle kriminalistů syn týral své rodiče v seniorském věku. Policisté uvedli, že třiačtyřicetiletý muž minimálně od počátku loňského září bezdůvodně fyzicky napadal svého otce i desetkrát denně. Do svého příbuzného kopal, strkal a rdousil ho. Dvakrát podle policie použil k útoku násadu od koštěte, přičemž poškozený není v dobré zdravotní kondici a k pohybu používá berle. Oběma rodičům pak odpíral jídlo a spánek. Na začátku roku policisté muže zadrželi a zahájili jeho trestní stíhání pro podezření ze spáchání zločinů týrání osoby žijící ve společném obydlí a vydírání. Pokud soud obviněnému prokáže vinu, hrozí mu až osm let vězení. V tiskové zprávě o tom informoval policejní mluvčí Václav Krieger.

Agresor podle policistů například křikem budil své rodiče v brzkých ranních hodinách, rozbíjel vybavení bytu, pohazoval po něm skleničky a další věci. Rodičům poté nařizoval, aby nepořádek uklidili. "Výhrůžky smrtí byly na denním pořádku. Napadený otec nakonec vyhledal ošetření a celá věc vyšla najevo," uvedl mluvčí. Znalecký posudek potvrdil, že prodělal četná poranění hlavy.

Další vyhrožování ze strany obviněného přišlo ve chvíli, kdy se zřejmě začal bát o svoji svobodu. "Podle vyšetřovatelky si chtěl účty s otcem důrazně vyřídit v případě, že bude svědčit na policii. Tím měl ovšem naplnit znaky dalšího trestného činu nad rámec fyzického a psychického týrání," doplnil Krieger. Loni na podzim policie muže z bytu vykázala, ale opatření porušil už po dvou dnech. Začátkem roku ho policisté po posledním incidentu umístili do cely.

Policie apeluje na veřejnost, aby nebyla vůči svému okolí lhostejná. Mohou být svědky podobného jednání například u svých sousedů. Domácí násilí se zpravidla odehrává v soukromí, řekl mluvčí. "Pokud jste svědky takového chování nebo máte podezření, že se ve vedlejším bytě něco děje, kontaktujte policejní linku," uvedl Krieger.