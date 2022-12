Muž z Eritreje v Německu napadl dvě školačky, jedna zraněním podlehla

Místo útoku v Illerkirchbergu na jihozápadě Německa, kde muž napadl nožem dvě dívky na cestě do školy, 5. prosince 2022.

Stuttgart (Německo) - Život 14leté dívky a těžké zranění o rok mladší spolužačky si dnes ráno vyžádal útok muže v Illerkirchbergu na jihozápadě Německa. Podezřelého, který zaútočil, když šly dívky do školy, podle agentury DPA policie zadržela. Je jím 27letý žadatel o azyl z Eritreje. Motiv činu policie zjišťuje.

Muž dívky v malém městě v Bádensku-Württembersku napadl ráno kolem 7:30, když mířily na školní autobus, kterým jezdí do sousední obce do školy. Starší z nich byla v tak vážném stavu, že ji na místě zdravotníci museli oživovat. Po převezení do nemocnice ale stejně zraněním podlehla, druhá dívka je nadále ve vážném stavu.

Jeden z kolemjdoucích rozhlasové a televizní stanici SWR řekl, že na místě činu, kam se vydal, když odtud slyšel zvuky, našel krvácející dívku s "obrovskou bodnou ranou v břiše". Druhá dívka podle něj měla bodnou ránu pod hrudníkem.

Přesná zranění sice policie nepotvrdila, uvedla ale, že podle prvních poznatků skutečně útočil muž nožem. Nůž také policisté našli u podezřelého, když ho dopadli v nedalekém uprchlickém zařízení, kde se po útoku schoval. Nyní je pod policejním dozorem v nemocnici.

Spolu s podezřelým zadrželi policisté dvojici dalších mužů, taktéž žadatele o azyl z Eritreje. Oba vyslýchají.

Illerkirchberg leží zhruba dvě hodiny západně od Mnichova a žije v něm asi 5000 obyvatel.