Muž ve Znojmě nevěděl, co s nalezeným granátem, tak ho vezl v tašce do Brna

Brno - Pětadvacetiletý muž ve Znojmě nevěděl, co má dělat s nalezeným dělostřeleckým granátem, odvezl ho tedy v tašce autem do Brna. Tam ho ukázal strážníkům. Jde o dokonalý příklad, jak se nemá postupovat při nálezu nebezpečného předmětu, uvedl dnes v tiskové zprávě mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Hlídku městské policie oslovil muž asi dvě hodiny po půlnoci v Brně na Mendlově náměstí. Rozevřel před ní nákupní tašku a zeptal se, co s tím má dělat? "Strážníci nahlédli dovnitř a zjistili, že muž přenáší centrem města velmi zachovalý a pravděpodobně plně funkční dělostřelecký granát. Řekli mu proto, ať ho velmi opatrně položí a odejde i se svými dvěma známými do bezpečné vzdálenosti," uvedl Ghanem. Následně strážníci požádali o příjezd další hlídky městské policie, uzavřeli přilehlý prostor a přivolali policejního pyrotechnika. Specialista granát odborně naložil a odvezl.

"Když si strážníci nechali od mladíka vysvětlit, jak se v noci ocitl uprostřed Brna s nebezpečným vojenským střelivem, vykreslil jim svým vyprávěním stěží uvěřitelný příběh," uvedl Ghanem. Muž řekl, že granát našel v noci ve Znojmě, a nevěděl, co si s ním má počít. Vložil ho tedy do nákupní tašky a nasedl s ním do auta. Ve voze navíc nebyl sám, ale přizval své dva známé. Trojice se s dělostřeleckým granátem v autě rozjela do Brna, kde zaparkovala u Mendlova náměstí. Velmi prý proto uvítala, že uviděla hlídku městské policie, která prostranství právě kontrolovala.

Podle strážníků by to přesně takto vypadat nemělo. S podobnými nálezy by lidé neměli vůbec manipulovat. Je vhodné odejít dostatečně daleko, varovat okolí a okamžitě volat policii.