Muž v Praze 4 podle policie znásilňoval ženy pod záminkou fotografování

Praha - Kriminalisté hledají ženy, které mohly být znásilněny pod záminkou pořízení profesionálních fotografií v bytě v Praze 4 na Opatově. Sedmatřicetiletý muž nabízel focení v mléčné nebo také barevné vaně, ženy pak omámil a sexuálně zneužil. Policie ho obvinila ze znásilnění, hrozí mu až deset let vězení. Na webu o tom informoval mluvčí pražské policie Jan Daněk.

"V tuto chvíli kriminalisté evidují tři poškozené ženy, ale předpokládají, že jich můžou být desítky, a to z celé České republiky," uvedl Daněk. Hledají také případné svědkyně znásilnění. Policie ženám, které se rozhodnou přihlásit, slibuje citlivý a profesionální přístup. Mohou zavolat buď přímo vyšetřovatelce na telefonní číslo 606 826 896 nebo na tísňovou linku 158.

Pořízení profesionálních fotografií obviněný muž nabízel dospívajícím dívkám a mladým ženám. Svůj byt měl k tomu provizorně vybavený fotografickým plátnem. "Po příchodu do bytu je uvedl do stavu, ve kterém byla snížena jejich uvážlivost a schopnost odporu. (Záměrně neuvádíme jakým způsobem tak činil, protože je to důležitá věc pro vyšetřování a potřebujeme tuto informaci získat od případných dalších poškozených.)" uvedl Daněk.

Stíhání muže je podle mluvčího vedeno na svobodě.