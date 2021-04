Muž v Plzni našel ruční granát, dal ho do čepice a MHD ho odvezl na policii

Plzeň - Ruční granát našel o víkendu na půdě jednoho bytového domu v Plzni starší muž. Dal ho do čepice, nastoupil do vozu MHD a jel s ním na policejní služebnu. Když řidič autobusu zjistil, co pasažér veze, zalarmoval policii. Policejní pyrotechnik poté granát zajistil a odvezl k odborné likvidaci, sdělila ČTK policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Mluvčí zdůraznila, že pokud někdo najde kdekoli jakoukoli munici či výbušninu, v žádném případě s ní nemá manipulovat. Místo nálezu by měl pokud možno zajistit, aby se na něj nikdo nedostal, a neprodleně kontaktovat policii.

Starší muž našel americký ruční granát na půdě jednoho bytového domu. "Nejdřív si myslel, že se jedná o atrapu, proto si jej ponechal. Později se mu to rozleželo a usoudil, že ho raději odevzdá na služebnu policie. Granát si uschoval do čepice a nasedl do MHD směrem městská část Slovany," uvedla mluvčí. Na náměstí Milady Horákové muž oslovil řidiče autobusu a poprosil ho, aby mu půjčil mobilní telefon, protože potřebuje zavolat na policii. Přitom mu ukázal granát. Řidič ihned zavolal policii.