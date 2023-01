Muž v Budapešti pobodal tři policisty, jeden z nich zemřel

Budapešť - Muž v Budapešti ve čtvrtek pozdě večer pobodal tři policisty. Jeden z nich později v nemocnici svým zraněním podlehl, informovala dnes podle agentury Reuters policie v prohlášení.

Policisty přivolali do domu v 11. obvodu na jihozápadě maďarského hlavního města sousedé, protože agresivní muž se snažil dostat do jednoho z bytů. Když ho tři strážci pořádku chtěli zadržet, muž na ně zaútočil nožem a pokusil se z místa uprchnout na ulici. Čtvrtý policista ho střelil do nohy a útočníka se podařilo zadržet. Zranění policisté byli odvezeni do nemocnice. Více podrobností o incidentu policie nezveřejnila.

Maďarský konzervativní premiér Viktor Orbán dnes v pravidelném pátečním rozhovoru na rozhlasové stanici Kossuth vyjádřil soustrast rodině policisty, který zemřel, a slíbil, že jí vláda pomůže.