Muž souzený v Plzni za to, že chtěl těhotné ženě vyvolat porod, dostal podmínku

Plzeň - Podmíněný trest uložil dnes Krajský soud v Plzni osmašedesátiletému psychiatrovi z Tachovska, který se zodpovídal z těžkého ublížení na zdraví. Podle obžaloby v červenci 2017 opakovaně aplikoval jednadvacetileté těhotné ženě lék oxytocin používaný k vyvolání porodu. Pak s ní postupně navštívil dvě porodnice a domáhal se císařského řezu. Podle spisu chtěl uspíšit porod, se ženou se předem domluvil, že si pak on a jeho žena novorozence osvojí. Muž loni na začátku procesu vinu odmítl, dnes ale předstoupil před soud a vinu přijal. Za žalovaný skutek mu hrozilo až dvanáctileté vězení. Rozsudek je pravomocný, obžalovaný i státní zástupkyně se vzdali práva na odvolání.

Soud muži vyměřil podmínku tři roky vězení s pětiletou zkušební lhůtou. Stejný trest navrhla i státní zástupkyně. I když byl obžalovaný ohrožený vysokým nepodmíněným trestem, podle žalobkyně lze v jeho konkrétním případě přistoupit k mimořádnému snížení trestu. Z pohledu zákona je bezúhonný, žalovaný skutek byl ve stadiu pokusu a muž se přiznal. "Už při zpracování obžaloby jsem měla na mysli věk a zdravotní stav obžalovaného i to, že je pořád živitelem několika nezletilých dětí. Kdybych navrhovala nepodmíněný trest, asi bych i jeho rodinu dostala do nepěkných skutečností," uvedla žalobkyně. Protože žalovaného skutku se muž nedopustil při výkonu povolání lékaře, nežádala ani zákaz výkonu činnosti.

Podle obžaloby muž napsal předpis na oxytocin, ač jej jako psychiatr vůbec nemá ordinovat. Lék poté vyzvedl v lékárně a u sebe doma píchl ženě v 35. týdnu těhotenství opakovaně injekci do svalu, stálo v obžalobě. Přípravek se ale podává jen v porodnici, a to nitrožilně a s neustálým sledováním srdeční činnosti plodu. Ženě i nenarozenému dítěti podle odborníků hrozily vážné zdravotní komplikace. V domácím prostředí by při nich podle spisu psychiatr nemohl ženě pomoci. Podle obžaloby pak muž zavolal záchrannou službu a nechal těhotnou odvézt. Do nemocnice ve Stodu sám přijel a domáhal se císařského řezu, neboť podle něj porod začal. Lékaři ale zjistili, že porod se nerozběhl. Císařský řez odmítli provést. Týž den se psychiatr podle spisu domáhal císařského řezu také v plzeňské fakultní nemocnici. I tam ho lékaři odmítli.

Muž loni u soudu přiznal že oxytocin předepsal a vyzvedl, tvrdil ale, že byl pro někoho jiného. Léku se říká "hormon štěstí" a v zahraničí se aplikuje klientům v psychické nepohodě jako jakési antidepresivum, uvedl tehdy. O aplikaci ho prý požádala jeho pacientka, která nechtěla užívat antidepresiva. Dnes ale u soudu plně vinu přiznal i s vědomím trestu, který mu hrozil.

Mladá žena ze severní Moravy podle spisu měla už malé dítě, když zjistila, že je opět těhotná. Z finančních důvodů si ale prý další dítě nemohla dovolit. Odpověděla na inzerát manželského páru z Tachovska, který nabízel adopci dítěte matce ve svízelné situaci. Obžalovaný loni u soudu tvrdil, že se žena prezentovala jako matka ve velké nouzi. Muž za ni zaplatil za její životní náklady a několikrát se o ni u sebe doma staral. Řekl, že k případnému osvojení dítěte ho vedlo jeho sociální cítění a snaha pomoci člověku v tísni. Těhotná s tím podle něj ochotně souhlasila. Adopci prý mělo usnadnit to, že žena nechala na matrice psychiatra zapsat jako otce. Zároveň prý dala předem svolení, aby si dítě po porodu vzal. Žena porodila syna více než týden po žalovaném skutku v nemocnici v Plzni a nechala si ho.