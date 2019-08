Muž se přihlásil k umytí Karlova mostu, památka není poškozena

Praha - K neschválenému odstranění nápisu z Karlova mostu se dnes přihlásil muž, který uvedl, že se likvidací graffiti živí. Miloslav Černý tvrdí, že v neděli ráno obrazec odstranil během asi dvou hodin vysokotlakým proudem páry, najatí odborníci se chystali graffiti z pilíře národní kulturní památky odstraňovat dva týdny. Laboratorní výsledky dnes ukázaly, že zdivo mostu nebylo nečekanou akcí poškozeno. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) navrhne, aby Černý dostal za práci zaplaceno.

Nápis nasprejovali na pilíř mostu dva němečtí mladíci v polovině července. Restaurátoři začali graffiti odstraňovat v sobotu. Metodu čištění museli předtím schválit památkáři z magistrátu i Národního památkového ústavu. Technická správa komunikací (TSK) poté podepsala s restaurátorem smlouvu na 40.000 korun. Práce měla být hotova do 15. srpna. V noci na neděli 28. července nápis neočekávaně zmizel.

Podle tvrzení restaurátora nápis nebyl odstraněn dokonale a na kamenech zůstaly zbytky barvy. Mluvčí TSK Barbora Lišková proto už v pondělí uvedla, že pilíř se bude muset dočistit. "Vzhledem k tomu, že je Karlův most národní kulturní památkou, budeme se dále držet zákonného postupu. Na čištění se tudíž musí podílet odborný restaurátor schválený památkáři z pražského magistrátu i generálního ředitelství Národního památkového ústavu," uvedla mluvčí.

Černý řekl, že jeho technika je účinnější než postup restaurátorů, ale také šetrná. "Zhruba čtrnáct dní se nic nedělo, a protože jsem věděl, že je to mezní doba, tak jsem přišel na místo. Jsem přesvědčený, že každý Čech chce, aby Karlův most vypadal hezky. To bylo mou motivací, ne abych dělal hlupáky z odborníků," řekl serveru SeznamZprávy.

Uvedl, že restaurátora Jana Mjartana si váží a nemá problém se s ním setkat. Oslovit sám ho ale neplánuje. "S TSK spolupracujeme na jiných zakázkách, do kontaktu se tak spolu určitě dostaneme," řekl dále. V Praze 1 od sprejerských výtvorů v minulosti čistil například Hergetovu cihelnu nebo zeď v Masné ulici.

"Po pravdě se mu ani nedivím, že se do toho tak trochu po 'pirátsku' pustil sám," napsal k Černého akci primátor Hřib. "Navrhnu, aby bylo panu Černému za jeho pomoc zaplaceno, a dále pak budeme řešit systémový přístup k takovýmto situacím," dodal. Primátor zároveň uvedl, že má pochybnosti o postupu památkového odboru magistrátu. Už po poškození mostu prý dostal nabídku od firmy, která by pilíř laserem vyčistila zdarma. Památkáři to však odmítli.

Nápis na pilíři národní kulturní památky měl rozměry pět krát dva metry. Policie na místě zadržela dva německé mladíky, soud jim uložil roční podmínku, pětileté vyhoštění a peněžité tresty. Jejich obhájce ale podal proti rozhodnutí odpor, v případu bylo proto nařízeno hlavní líčení. V něm se má v září řešit také neschválené odstranění nápisu.