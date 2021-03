Muž roku 2020 pomáhá v Nemocnici Znojmo, zaskočil ho věk pacientů

Znojmo - Nízký věk pacientů s covidem-19 v intenzivní péči zaskočil Muže roku 2020 Davida Kremeně, který jako policista pomáhá na covidovém oddělení v Nemocnici Znojmo. Podobnou práci nikdy nedělal, ale všem, kdo odmítají nosit roušky a zpochybňují covid-19, by přál, aby si ji vyzkoušeli. "Až na vlastní kůži zjistíte, co je to stát 12 hodin u pacienta. Na oddělení se fakt kmitá," uvedl Kremeň.

Muž roku je soutěž krásy podobná ženské miss. Loňský vítěz Kremeň nastoupil do nemocnice tento týden a bude v ní působit měsíc. Z policejního oddělení se jako dobrovolník přihlásil jediný. Dnes má za sebou noční službu. "Když jsem dnes v noci na lůžku viděl paní, která je podobná mojí mamince, moc to na psychice nepřidá. Zdravotníci musí být opravdu hodně odolní. Když odchází z práce, musí tady nechat všechny myšlenky, jinak by se zbláznili," uvedl Kremeň.

Zaskočil ho nízký věk pacientů, kteří jsou v intenzivní péči. "Psychicky mě to rozhodilo. Člověk pořád věděl, že je to vážné. Ale že až tak, to opravdu zjistí až na místě. Není těžké si představit, že na tom lůžku můžu skončit klidně já," řekl Kremeň. Podle něj si lidé z mediálních výstupů myslí, že přesně vědí, co se děje za dveřmi oddělení. "Až na vlastní kůži ale zjistíte, co je to stát 12 hodin u pacienta. Pracovníci se navíc nestarají o jednoho pacienta. Fakt se tady kmitá a přál bych všem odmítačům roušek a pochybovačům o covidu, aby si tu práci vyzkoušeli, a pak řekli, jestli nezměnili názor," řekl policista.

Největší obavy měl před nástupem na covidové oddělení o rodiče. "Když vidím, že jsou vážně nemocné i mladší ročníky, bál jsem se o ně. Bydlím proto teď sám v provizorním bytě a snažím se být ohleduplný ke svému okolí. Věřím, že rodiče vnímají, že se snažím pomáhat, a jsou a mě hrdí," uvedl Kremeň.

Sestřičkám se snaží být nápomocný. "Ukazují mi, co ženské všechno zvládnou a co vydrží. V psychické stránce jsou určitě více odolnější než muži. Mají můj velký obdiv za to, jak pracují a na kolik procent jedou," řekl Kremeň.

Nemocnice Znojmo má k dnešku 111 pacientů s nemocí covid-19, uvedla mluvčí Petra Veselá. Z toho 93 je na standardním lůžku, zbylí vyžadují intenzivní péči.