Muž přepadl trafiku v Č.Lípě s injekční stříkačkou, aby se mohl vrátit do vězení

Česká Lípa - Sedmačtyřicetiletý recidivista přepadl minulý týden ve čtvrtek trafiku v České Lípě s injekční stříkačkou v ruce, aby se mohl vrátit do vězení. Už o den dříve pod pohrůžkou násilí nutil číšníka restaurace v Kamenickém Šenově, aby zavolal policisty. Muž je stíhán vazebně. Policejní vyšetřovatel vazbu navrhl v obavě z toho, aby na svobodě nepokračoval ve svém úsilí dostat se do vězení za každou cenu. Na webu policie o tom informovala policejní mluvčí Ivana Baláková.

Recidivista se do vězení snažil dostat od minulé středy, kdy pod pohrůžkou násilí nutil číšníka, aby mu zavolal policejní hlídku. Protože byl tehdy velmi opilý, skončil na záchytné stanici v Liberci. "Odtud si to ve čtvrtek ráno namířil rovnou do českolipské trafiky, protože se svého cíle nechtěl vzdát," uvedla Baláková.

Muž nejprve po prodavačce v trafice v Mánesově ulici požadoval peníze. V ruce držel injekční stříkačku a ženě hrozil, že ji nakazí žloutenkou, pokud ho neposlechne. "Po chvíli ale změnil názor a trval jenom na tom, aby přivolala policisty. To vysvětlil tím, že se chce vrátit do věznice, kde to dobře zná a kde je mu lépe než na svobodě," uvedla Baláková. Prodavačce poté muž řekl, že počká na nedalekém autobusovém nádraží. "Kam pak v naprostém klidu odkráčel. Ještě před svým odchodem ji ale velmi důrazně upozornil na to, že jestli jeho příkaz nesplní, vrátí se a bude s ní zle," uvedla mluvčí.

Žena po jeho odchodu přivolala policisty prostřednictvím tísňové linky 158. Muž na ně skutečně čekal na autobusovém nádraží. "Postával u stánku s občerstvením, kde konzumoval párek v rohlíku, a jakmile spatřil naše kolegy, sám se označil za pachatele loupeže a nadšeně je vítal," dodala Baláková. K chování muže podle ní zřejmě přispělo, že byl pod vlivem drog i alkoholu. Dechová zkouška ukázala 2,27 promile.