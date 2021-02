Muž podle policie předstíral smrt, chtěl se tak vyhnout exekuci

Ostrava - Třiapadesátiletý muž podle policie předstíral smrt, chtěl se tak vyhnout vyhlášené exekuci. V domě v Krásném Poli na Ostravsku jej našel exekutor, který přišel zabavit majetek. Exekutor zdánlivé úmrtí oznámil policii. Po příjezdu policistů muž ale "ožil". ČTK to dnes řekla mluvčí moravskoslezské policie Eva Michalíková.

Exekutor dům dlužníka navštívil v minulých dnech. Před vstupem do domu zabouchal na pootevřené dveře, ale nikdo nereagoval, exekutor tedy do domu vstoupil. "Uprostřed pokoje spatřil vkleče muže schouleného do klubíčka bez známek života," řekla mluvčí.

Muž podle ní smrt předstíral tak dobře, že exekutora zmátl a ten oznámil zjištěné úmrtí na linku 155 a počkal na místě na záchranáře. Na místo dorazili i policisté. "Vtom zemřelý muž nečekaně ožil. Své zoufalé jednání mužům zákona i lékařům s omluvou vysvětlil se slovy, že hrál mrtvého před exekutorem," řekla Michalíková.