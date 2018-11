Pittsburgh (USA) - Šestačtyřicetiletý Robert Bowers, který je podezřelý ze sobotní střelby v synagoze v americkém městě Pittsburghu, dnes u soudu řekl, že se cítí být nevinen. Bowers byl obviněn z celkem 44 trestných činů včetně vražd a násilí z nenávisti. Při střelbě zahynulo 11 lidí.

Bowers od sobotního masakru v Pittsburghu stanul před soudem již podruhé, podle agentury Reuters ale ani dnes příliš nehovořil. Řekl pouze, že vzneseným obviněním rozumí a že se cítí být ve všech 44 bodech nevinen. Podle agentury AP muži v případě usvědčení hrozí trest smrti.

Střelec volající "Všichni židé musí zemřít" vpadl do synagogy v době začínající sobotní bohoslužby a zabil 11 věřících ve věku od 54 do 97 let. Dalších šest lidí, včetně čtyř policistů, zranil. Sám byl několikrát postřelen a následně zatčen.

Pohřby obětí masakru, který je označován za jeden z nejhorších projevů protižidovského násilí v amerických dějinách, se konají celý týden. Na dnes jsou naplánována poslední rozloučení s manželi Bernice a Sylvanem Simonovými a zubním lékařem Richardem Gottfriedem.