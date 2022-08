Muž podezřelý z pobodání spisovatele Rushdieho u soudu popřel vinu

New York - Čtyřiadvacetiletý Hadi Matar, který je podezřelý z útoku na spisovatele Salmana Rushdieho v New Yorku, dnes před velkou porotou u soudu popřel vinu. Matar čelí obvinění z napadení a pokusu o vraždu druhého stupně. O procesu informovala agentura Reuters.

Matar je podezřelý z toho, že spisovatele minulý pátek během jeho přednášky v New Yorku nejméně desetkrát bodl nožem a několikrát jej udeřil pěstmi. Vážně zraněný Rushdie se po útoku zotavuje v nemocnici.

Pokud by byl Matar uznán vinným, hrozil by mu trest odnětí svobody až na 25 let. U soudu dnes vystoupil s rukama v poutech v šedivém svetru a roušce. Proces s údajným útočníkem bude u okresního soudu v městečku Chautauqua ve státě New York pokračovat 22. září.

Politici i umělci z různých částí světa čin odsoudili jako útok na svobodu projevu. Rushdie je autorem Satanských veršů, knihy, která především v Íránu a Pákistánu způsobila u části muslimů bouřlivou negativní odezvu.

V roce 1989 kvůli této knize íránský duchovní vůdce Rúholláh Chomejní vydal pokyn, takzvanou fatvu, k zabití Rushdieho. Spisovatel se kvůli fatvě léta musel mnohokrát stěhovat z jednoho přísně tajného místa střeženého britskou vládou na druhé.

Matar ve středu v rozhovoru s listem New York Post řekl, že ho překvapilo, že Rushdie útok přežil. Odmítl komentovat, zda se k útoku nechal inspirovat bývalým ajatolláhem Chomejním. "Respektuji ho. Podle mě to byl skvělý člověk, to je všechno, co k tomu řeknu," prohlásil Matar o vůdci, který zemřel v roce 1989.

Ze Satanských veršů Matar prý četl "jen pár stránek". O Rushdiem ale řekl, že "je někým, kdo napadl islám". Ačkoliv Rushdieho knihy důkladně nečetl, sledoval jeho přednášky na YouTube. "Viděl jsem jich hodně. Nemám rád pokrytecké lidi, jako je on," prohlásil Matar.

Matar je šíitský muslim, který se narodil v americké Kalifornii do libanonské rodiny.