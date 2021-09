Muž odpovědný za havárii v děčínské chemičce dostal tříletý podmíněný trest

Děčín - Okresní soud v Děčíně dnes udělil podmíněný tříletý trest s odkladem na 54 měsíců Vladimírovi Mykovi, bývalému zaměstnanci chemičky v Děčíně, kde před třemi lety unikl fenol a dva lidé zemřeli. Muž čelil obžalobě z obecného ohrožení z nedbalosti, hrozil mu až desetiletý trest vězení. Únik fenolu byl podle znalců důsledkem nevhodného připojování přečerpávací hadice. Rozsudek není pravomocný, zmocněnec poškozené strany si nechal lhůtu na odvolání.

Při havárii v podniku Chemotex 26. dubna 2018 zemřel jeden člověk, další následkům zranění podlehl o necelý měsíc později. Zdravotníci při havárii ošetřili 14 lidí.

Myka po přečtení obžaloby přiznal vinu, proto se nevedlo další dokazování. "Státní zástupce skutek popsal v obžalobě dostatečně široce tak, aby to nebylo příliš proti vnitřnímu stanovisku obžalovaného k té věci, a proto se rozhodl vinu prohlásit," řekl dnes novinářům obhájce obžalovaného Vít Pavko.

V závěrečné řeči Myka řekl, že mu je líto, že se havárie stala na konci jeho pracovní kariéry, tedy těsně před nástupem do penze. "Je mi líto, co se stalo a práci jsem prováděl tak, jak jsem ji prováděl. Nebyl jsem si vědom toho, že by mohlo dojít k této havárii," řekl Myka. Státní zástupce i obhájce mu poté navrhli podmíněný trest.

Soud bral v potaz polehčující okolnosti, a to doznání a vyjádření lítosti v závěrečné řeči. Podle senátu však bylo nedostatečné, proto délku zkušební doby nestanovil kratší. "Z jeho úst nezazněla jediná slova lítosti z toho, co se tam stalo. Jediná lítost, která zazněla, což bylo až na konci, byla slova, že se mu takový malér stal na konci kariéry," uvedl soudce Miloš Řízek. "Očekávali bychom větší sebereflexi," dodal.

Policie nejprve obvinila tři pracovníky společnosti, v níž jedovatá leptavá chemikálie unikla. Před soudem nakonec stanul pouze Myka, podle kriminalistů začal čerpat fenol v rozporu s předpisy a měl zvolit jinou metodu.

Chemotex podle státního zástupce Lubomíra Dolany přijal bezpečnostní opatření už během vyšetřování. Podle obžaloby totiž ani řidič, do jehož vozu se fenol čerpal, ani Myka nebyli oblečeni do ochranných pracovních pomůcek a nebyl ani vymezen prostor ke stáčení chemikálie.

Dvě poškozené a vojenská pojišťovna požadovaly finanční náhradu. Soud je odkázal na majetkové řízení ve věcech občanskoprávních.

Fenol je jedovatá bezbarvá látka, která má leptavé účinky na všechny tkáně. Rychle se vstřebává, poškozuje játra a ledviny a také dýchací a oběhový systém.