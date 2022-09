Muž obviněný z tragické nehody v Adršpachu jde za porušení podmínky do vězení

Náchod - Okresní soud v Náchodě dnes poslal do vězení za dřívější skutek osmatřicetiletého recidivistu, který podle policie 22. srpna v Adršpachu na Náchodsku autem srazil a usmrtil dva chodce. Muž byl do letošního května v podmínce za smrt seniorky, kterou v roce 2016 také srazil autem. Ve zkušební době muž spáchal dalších pět deliktů, proto mu soud podmínku změnil na nepodmíněný trest. Uvedl to server iDnes.cz. Nehodou v Adršpachu, kterou policie stále vyšetřuje, se dnes soud nezabýval.

Podmíněný trest muž dostal za to, že v listopadu 2016 při couvání v Červeném Kostelci z nepozornosti porazil autem seniorku. Žena se zranila na hlavě a v nemocnici později zemřela. Muž za to v roce 2017 dostal 15 měsíců vězení s odkladem na pětiletou zkušební dobu a také pětiletý zákaz řízení.

Zákaz řízení muž podle zjištění soudu nedodržoval. Ve zkušební době byl už dvakrát odsouzen kvůli tomu, že dál řídil. Spáchal také tři přestupky. V době nehody v Adršpachu měl vystavený zákaz řízení až do roku 2027. "Jeví se jako speciální recidivista, vysoce nebezpečný pro silniční provoz. Do současné doby za ním zůstávají tři mrtví," citoval server státního zástupce Radima Faltuse.

Muž si proti dnešnímu verdiktu podal stížnost. Věc tak bude řešit Krajský soud v Hradci Králové. Kvůli nehodě v Adršpachu zůstává muž ve vazbě. Pokud bude dnešní rozhodnutí soudu o přeměně podmínky pravomocné, bude podle státního zástupce muž převeden do výkonu trestu.

Od nehody v Adršpachu muž ujel. Policie jej ale následně vypátrala, zatkla a obvinila z usmrcení z nedbalosti a neposkytnutí pomoci. V případě odsouzení za to muži hrozí až pět let vězení. Usmrcenými byli manažeři šumavské firmy s outdoorovým oblečením High Point.