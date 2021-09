Muž obviněný z požáru s 11 oběťmi přijal nabídku na doživotní vězení

U Krajského soudu v Ostravě 17. září 2021 jedná státní zástupce o dohodě s bohumínským žhářem. Při loňském požáru bytu v panelovém domě zemřelo celkem 11 lidí. Jednání se koná za přísných bezpečnostních opatření s vyloučením veřejnosti. Na snímku jsou členové justiční stráže a psovod vězeňské služby před vstupem do soudní síně.

U Krajského soudu v Ostravě 17. září 2021 jedná státní zástupce o dohodě s bohumínským žhářem. Při loňském požáru bytu v panelovém domě zemřelo celkem 11 lidí. Jednání se koná za přísných bezpečnostních opatření s vyloučením veřejnosti. Na snímku jsou členové justiční stráže a psovod vězeňské služby před vstupem do soudní síně. ČTK/Ožana Jaroslav

Ostrava - Muž, obviněný ze způsobení loňského požáru, při kterém v bohumínském panelovém domě zahynulo 11 lidí, by měl ve vězení strávit zbytek života. Jeden ze zmocněnců poškozených, Petr Kausta to dnes během jednání v budově krajského soudu řekl novinářům. Podle Kausty se obviněný doznal ke všem skutkům, tedy k vraždě a obecnému ohrožení, z nichž byl obviněn. Přijal také nabídku státního zástupce na doživotní trest vězení.

Neveřejné jednání v budově soudu pokračuje. Dohodu o vině a trestu mezi obviněným a žalobcem bude muset potvrdit soud. Někteří pozůstalí po 11 obětech loňského srpnového úmyslně založeného požáru s uzavřením dohody už dřív nesouhlasili. Podle nich by pětapadesátiletý muž měl stanout před soudem.

"Proč to udělal? O to se mi jedná! Proč upálil nevinné lidi," ptal se dnes po příchodu k soudu šedesátiletý Milan Bernat. Při požáru přišel o jedenáctiletou vnučku, syna a jeho přítelkyni. "Stále nás to trápí," dodal.

Poškozených dnes přišlo do budovy soudu jen pár. Další zastupovali advokáti. "Situace je pro ně tíživá. Proto tady nechtějí být," řekl novinářům právník Kausta před jednáním. Dodal, že jeho klienti vyčíslili své nároky v řádu milionů korun a za přijatelný trest považují jen doživotí. Další skupinu poškozených zastupuje Jaromír Parobek. I on a jeho klienti požadují doživotí. "Navíc nesouhlasí s uzavřením dohody," řekl Parobek. Dodal, že s uspokojením finančních nároků poškozených za psychickou či materiální újmu příliš nepočítá a to hlavně kvůli předpokládané délce trestu.

Požár panelového domu vypukl loni 8. srpna odpoledne. Motivem žhářského útoku byly podle žalobce spory v rodině. Obviněný nezvládl fakt, že jej opustila manželka a nastěhovala se do bytu, kde bydlel její syn s družkou a svým synem. Právě dveře tohoto bytu polil muž podle policie přineseným benzinem a zapálil. Požár se rychle šířil. V bytě bylo 15 lidí, konala se tam zrovna oslava narozenin.

Oheň v bytě zahubil útočníkovu manželku, syna, vnuka a jeho matku. O život přišly i další dvě děti pozvané na oslavu. Dalších pět lidí zahynulo po pádu z okna, když se snažili plamenům uniknout. Čtyřem dalším se podařilo z bytu uniknout přes balkon.