Muž na Vyškovsku zabil příbuznou sekerou, soud mu uložil 10,5 roku vězení

Brno - Krajský soud v Brně dnes uložil muži za loňskou vraždu příbuzné sekerou v obci na Vyškovsku trest 10,5 roku vězení. Muži hrozilo až 20 let vězení, k činu se ale v plném rozsahu doznal. Soud tak ani v tomto smyslu neprováděl žádné dokazování. Kromě trestu vězení soud muži uložil zaplatit odškodné dceři poškozené zhruba 700.000 korun. Rozsudek je pravomocný, žádná ze stran se proti němu neodvolala.

Muž příbuznou zavraždil loni 26. října vpodvečer, šlo o manželčinu babičku. Podle obžaloby příbuznou po předchozí rozepři napadl ve spíži a vstupních prostorách, kdy si z dílny k tomu účelu přinesl velkou sekeru. Ženu udeřil jednou do zadní části hlavy, poté co upadla, ještě do pravého ramene. "Bezprostřední příčinou smrti bylo rozsáhlé devastující zhmoždění mozkové tkáně," uvedla státní zástupkyně Eva Žďárská.

Rodina s dětmi i s babičkou žila ve společné domácnosti. Muž uvedl, že vztahy s babičkou nebyly dobré dlouhodobě. Toho dne se spolu pohádali. "Od rána do večera jsem pracoval na dvoře, pak mi řekla, že stejně nic nedělám. Začali jsme se hádat. Já tu hádku chtěl přerušit. Vrátil jsem se na dvůr, ale ona chtěla pokračovat, já vzal tu sekeru, neuvědomoval jsem si co dělám," uvedl muž. Doplnil, že ji nechtěl zabít, přestože se o chvíli před tím přiznal ke vraždě s rozmyslem. "Je mi líto, co se stalo, chtěl bych to vrátit zpátky, ale už se to nedá," řekl. Uvedl, že by se chtěl celé rodině omluvit.

Soud obžalovaného a jeho příbuzné vyslechl kvůli stanovení výše odškodného. Manželkařekla, že ji čin zarazil. "On tu babičku spíš bránil, ne mě. Překvapilo mne, co provedl," svědčila před soudem. Soud nakonec stanovil výši odškodného pro dceru oběti zhruba na 700.000 korun.

Obžalovanému hrozilo 12 až 20 let vězení. Vzhledem k tomu, že se plně doznal, státní zástupkyně i obhajoba navrhovala trest pod hranicí zákonné sazby. Soud k tomu přihlédl, stejně jako i k dalším polehčujícím okolnostem, muž například žil bezproblémovým životem. Zařadil ho i do mírnějšího typu věznice, tedy do věznice s ostrahou.