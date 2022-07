Muž na krajském úřadě ve Zlíně zastřelil expřítelkyni, policie ho dopadla

Zlín - Devětadvacetiletý muž podle policie v budově Krajského úřadu Zlínského kraje ve Zlíně zastřelil svou bývalou přítelkyni. Zaměstnankyně úřadu na místě zemřela. Útočník se následně neúspěšně pokusil o sebevraždu, nyní je pod dohledem policistů v nemocnici, řekla před 11:30 novinářům před budovou úřadu krajská policejní mluvčí Simona Kyšnerová. Věk usmrcené ženy policie zatím nezveřejnila. Mluvčí Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně Dana Lipovská dnes ČTK potvrdila, že muž byl přijat v nemocnici a je v ohrožení života. Vedení kraje podle hejtmana zváží zpřísnění ochrany úřadu.

"Muž má těžké poranění hlavy a mozku. Je v ohrožení života," řekla ČTK Lipovská ke stavu údajného útočníka.

Oznámení o střelbě na krajském úřadě přijali policisté krátce před 09:30. "K události došlo ve 14. patře. Na místo ihned po oznámení dorazily veškeré dostupné síly a prostředky. Policisté budovu zprvu uzavřeli, kontrolovali vstupy a výstupy a následně jsme budovu prohledali. V tuto chvíli je budova všem přístupná, pouze 14. patro je zcela uzavřeno," řekla Kyšnerová.

V daném patře jsou také kanceláře hejtmana, který nebyl v době události v úřadu osobně přítomen. "Šlo o osobní problém dvou mladých lidí, netýkalo se to chodu úřadu," řekl dnes ČTK hejtman Radim Holiš (ANO). Žena podle něj byla zaměstnankyně odboru kanceláře hejtmana. "Byla to mladá dáma, která patřila k oporám týmu, je to tragická událost," uvedl hejtman. Někteří zaměstnanci jsou podle něj v šoku. Vedení kraje se podle něj bude zabývat tím, zda je možné posílit ochranu úřadu. "U vchodu je cedulka, že se nesmí vcházet se zbraní, ale nikdo to nekontroluje. Nemáme rámy. Budeme řešit, zda zpřísnit opatření," uvedl hejtman.

K takzvanému Baťovu mrakodrapu, kde má krajský úřad sídlo, vyjížděla také záchranná služba. Mluvčí Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Jakub Omelka ČTK potvrdil, že na místě byly dvě posádky.

Mluvčí hejtmanství Soňa Ličková v tiskové zprávě uvedla, že dnes dopoledne se v sídle kraje stala mimořádná událost. "Za tragických okolností přišla o život zaměstnankyně Krajského úřadu Zlínského kraje. Věc vyšetřuje Policie ČR. Veřejnosti ani zaměstnancům nehrozí žádné nebezpečí. Baťův mrakodrap je veřejnosti otevřen s výjimkou 14. patra," uvedla mluvčí po 11:00. Budova má 16 pater.