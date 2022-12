Muž na Břeclavsku trávil dravé ptáky, soud mu uložil podmíněný trest

Břeclav - Třiasedmdesátiletý muž z Milovic na Břeclavsku trávil dravé ptáky a další živočichy nervovým jedem karbofuranem, soud v Břeclavi mu za to uložil podmíněný trest. Je to podruhé, co byl v Česku někdo odsouzen za trávení volně žijících zvířat. V tiskové zprávě to uvedla Česká společnost ornitologická (ČSO).

Muž podle ornitologů dlouhodobě pokládal u svého domu v Milovicích slepičí vejce a mrtvé holuby napuštěné karbofuranem. Návnady umisťoval na travnatou veřejnou plochu vedle lesní cesty, kterou místní obyvatelé využívají k procházkám a venčení psů. "Jeho první nalezenou obětí byl v dubnu 2021 luňák červený vybavený vysílačkou, takzvaným GPS-GSM loggerem, který signalizoval, že se luňák už nějaký čas nepohnul z místa," uvedla psovodka ČSO Klára Hlubocká, která je specialistkou na vyhledávání otrávených návnad a jejich zvířecích obětí. Doplnila, že nedaleko následně našli pozůstatky dalšího luňáka, dvě mrtvé lišky a zbytky z holuba jako návnadu. Případ si tehdy převzala policie.

V dalších měsících začala v lokalitě přibývat další otrávená zvířata a policisté podle ornitologů zužovali okruh možných podezřelých, kteří by měli důvod dravce trávit. Jako nejpravděpodobnější pachatel se jim jevil starší myslivec a chovatel holubů a drůbeže. "Na konci května 2022 jsme na žádost kriminalistů asistovali při domovní prohlídce u podezřelého. Našli jsme nádobu s karbofuranem, injekční stříkačky a plato od vajec, do kterých muž vpichoval jed," popsala Hlubocká. Doplnila, že během výslechu se muž doznal, prý chtěl takto hubit škůdce jeho chovu holubů a drůbeže. Policie ho obvinila ze tří trestných činů, a to z přechovávání omamné a psychotropní látky, týrání zvířat a neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy. Za to mu hrozilo až šest let ve vězení. Soud v Břeclavi ve věci rozhodl v polovině října, muži pravomocně uložil tři roky vězení podmíněně odložených na tři roky.

Jde o druhého odsouzeného traviče dravců v Česku, uvedla ČSO. Prvním byl podle ní rybníkář z Klatovska, kterému v roce 2021 soud vyměřil trest 2,5 roku podmíněně s odkladem na 3,5 roku za otrávení dvou orlů mořských a dvou krkavců velkých karbofuranem u Mečichova na Strakonicku. Muž se tehdy nepřiznal.

Od roku 2017, kdy existuje terénní psí jednotka ČSO, ornitologové zdokumentovali a předali policii 115 případů, kdy oběťmi se stalo 526 zvířat. Traviči většinou používají právě jed karbofuran, jehož držení je v celé Evropské unii od roku 2008 zakázané pro přílišnou jedovatost. Dříve se používal jako pesticid. Karbofuran je smrtelný i při malé dávce, a to i pro člověka.