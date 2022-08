Muž, který zaútočil na Rushdieho, obviněn z pokusu o vraždu a z napadení

New York - Muže podezřelého z pátečního útoku na spisovatele Salmana Rushdieho dnes americká prokuratura obvinila z pokusu o vraždu a z napadení. Rushdieho pobodal čtyřiadvacetiletý muž identifikovaný jako Hadi Matar narozený ve Spojených státech poté, co jeho rodiče emigrovali z Libanonu, napsala agentura AP. Byl zatčen na místě činu v neziskovém vzdělávacím centru Chautauqua Institution ve městě Chautauqua, kde měl britský spisovatel indického původu promluvit.

"Člověk odpovědný za včerejší (páteční) útok Hadi Matar byl nyní formálně obviněn z pokusu o vraždu druhého stupně a z útoku druhého stupně," sdělil v prohlášení státní zástupce okresu Chautauqua Jason Schmidt. "Obviněn byl (v pátek) večer a zůstává bez kauce ve vazbě," uvedl podle agentury Reuters.

Matar se narodil libanonským rodičům, kteří emigrovali z jiholibanonské pohraniční obce Járún, řekl agentuře AP starosta Alí Tihfí, nedávno se přestěhoval do Fairview ve státě New Jersey. Motiv útoku zatím nebyl objasněn.

Představitel Íránem podporovaného libanonského ozbrojeného hnutí Hizballáh agentuře Reuters řekl, že nemá žádné další informace o útoku na Rushdieho. "O tomto tématu nic nevíme, takže to nebudeme komentovat," řekl představitel skupiny, který si přál zůstat anonymní.

Matar se narodil deset let poté, co Rushdiemu vyšel román Satanské verše, kvůli kterému tehdejší íránský nejvyšší duchovní ajatolláh Rúholláh Chomejní vyzval muslimy, aby Rushdieho zabili za rouhačství. Kritika z muslimských kruhů Rushdiemu vyčítala, že v knize urážel korán a proroka Mohameda.

Nejmenovaný představitel orgánů činných v trestním řízení uvedl, že podle prvních informací podezřelý na sociálních sítích vyjadřoval sympatie k šíitskému extremismu a íránským revolučním gardám, uvedl web stanice NBC News. Policie v pátek večer zablokovala ulici vedoucí k domu v New Jersey, který je spojen s podezřelým. Podle NBC se podezřelý narodil v Kalifornii a do New Jersey se přestěhoval nedávno, nalezen u něj byl padělaný řidičský průkaz.

Útok vyvolal také mnoho otázek ohledně bezpečnostních opatření v centru, kde k incidentu došlo. Podle dvou zdrojů, které hovořily s televizí CNN, vedení instituce odmítlo doporučení zavést základní bezpečnostní opatření, včetně kontroly zavazadel a instalace detektoru kovů, jelikož se obávalo, že by to mohlo vytvořit propast mezi řečníky a publikem. Vedení se také obávalo, že by to změnilo směřování instituce, uvedly zdroje, které mají informace o bezpečnostní situaci v centru a o předchozích doporučeních, ale přály si zůstat anonymní, protože neměly svolení o věci hovořit s médii.

Na akci nebyly žádné bezpečnostní kontroly ani detektory kovů, sdělil CNN člověk, který byl svědkem útoku. Svědka televize nejmenovala, protože vyjádřil obavy o svou bezpečnost.