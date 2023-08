Muž, který v synagoze v Pittsburghu zabil 11 lidí, dostal trest smrti

New York - K trestu smrti byl dnes odsouzen muž, který zaútočil v říjnu 2018 na synagogu v americkém Pittsburghu a zastřelil 11 lidí. Bývalý řidič kamionu Robert Bowers byl při činu motivován nenávistí vůči Židům. Dvanáctičlenná porota padesátiletého muže už v polovině června uznala vinným ve všech 63 bodech obžaloby. Dnes porota rozhodla, že si zaslouží trest smrti, ve čtvrtek trest vyhlásí soudce, který se musí řídit názorem poroty. O rozhodnutí dnes informoval deník The New York Times (NYT). Podle listu je to první rozsudek smrti v době prezidentství Joea Bidena.

Když soudce děkoval porotě za její práci, měl slzy v očích a uvedl, že děkovnou řeč pronesl již mnohokrát, ale nikdy tak upřímně jako nyní, napsal NYT na svém webu. Slyšení, na kterém soudce vynese rozsudek doporučený porotou, tedy trest smrti, je naplánováno na čtvrtek v 9 hodin ráno místního času (15:00 SELČ) ve stejné soudní síni. Deník připomněl, že mohou uplynout roky či možná až desetiletí, než bude trest skutečně vykonán; každý případ rozsudku smrti totiž automaticky podléhá odvolacímu řízení.

Při odchodu od soudu dnes mnozí pozůstalí po obětech ze synagogy plakali. Rozsudek uvítal i rabín Jeffrey Myers, který útok přežil. Pozůstalí teď podle něj mohou skutečně znovu začít žít.

Střelba v synagoze Tree of Life, při níž přišli o život věřící ve věku 54 až 97 let a několik dalších lidí utrpělo zranění, je označována za nejkrvavější antisemitský útok v dějinách Spojených států. Podle vyšetřovatelů tam Bowers začal střílet v čase sobotní bohoslužby puškou typu AR-15 a dalšími zbraněmi a policii řekl, že "všichni Židé musí zemřít". Podle prokuratury v synagoze vypálil přes 100 kulek.