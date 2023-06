Muž, který v českobudějovické nemocnici zaútočil mačetou, je ve vazbě

České Budějovice - Soud poslal do vazby devětadvacetiletého muže, který v pátek napadl personál psychiatrického oddělení českobudějovické nemocnice mačetou. Za ublížení na zdraví mu hrozí pět až 12 let ve vězení. Třem zdravotním sestrám a sanitáři způsobil sečná poranění, zranění jsou od neděle všichni v domácím ošetřování. Policisté muže zadrželi hned v pátek po útoku. ČTK o rozhodnutí o vazbě řekla mluvčí českobudějovického okresního soudu Markéta Bartizalová.

"Soud o vazbě rozhodl v neděli. Důvody byly vazba útěková a předstižná," uvedla. Znamená to, že obviněný by se podle rozhodnutí soudu na svobodě mohl vyhýbat úkonům spojeným s trestným řízením, případně by se mohl pokusit opakovat či dokonat trestný čin. Policie zatím nesdělila motiv útočníka.

Muž byl návštěvníkem psychiatrického oddělení. Útočníka v pátek zpacifikovali členové personálu společně s příslušníky bezpečnostní agentury, nikdo z pacientů zraněn nebyl. Ředitel Nemocnice České Budějovice Michal Šnorek v prohlášení sdělil, že nemocnice jako takzvaný měkký cíl pravidelně trénuje řešení podobných útoků. Nácvik na psychiatrickém oddělení se naposledy konal loni v listopadu. Zranění zaměstnanci byli hospitalizováni, tři z nich opustili nemocnici do domácího léčení v sobotu, čtvrtý pak v neděli.

Případy vážného napadení pacientů nebo personálu nemocnic jsou v ČR spíše ojedinělé. Nejtragičtější byla střelba v čekárně polikliniky ostravské fakultní nemocnice z 10. prosince 2019, kde dvaačtyřicetiletý střelec sedm lidí zabil, dva zranil, později spáchal sebevraždu.