Muž, který napadl kladivem Pelosiho, chtěl zaútočit i na herce Toma Hankse

San Francisco - Muž, který na konci října napadl manžela šéfky americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové kladivem, chtěl zaútočit i na další osobnosti, včetně herce Toma Hankse nebo kalifornského guvernéra Gavina Newsoma. U soudu to ve středu uvedla policistka Carla Hurleyová, která útočníka Davida DePapeho vyslýchala po jeho zatčení. Předběžné slyšení v San Francisku má rozhodnout, zda DePape stane před sudem, informovala dnes agentura AP.

Fotogalerie

DePape čelí obvinění, že se vloupal do domu Pelosiové v San Francisku a napadl jejího muže, 82letého Paula Pelosiho, který spal. Útočník ho udeřil kladivem do hlavy. Manžel političky musel následně podstoupit operaci kvůli fraktuře lebky, utrpěl také zranění paží a rukou. Demokratka Pelosiová v době útoku byla i se svou ochrankou ve Washingtonu. V případě odsouzení DePapeovi hrozí až 50 let za mřížemi.

"Ve Washingtonu panuje zlo," řekl DePape během prvního výslechu, jehož nahrávka ve středu zazněla u soudu. Muž vypověděl, že chtěl zaútočit na Pelosiovou, protože "je druhá v pořadí na prezidentský úřad". Úřady rovněž uvedly, že DePapeho přitahovaly konspirační teorii a svou výpravu do domu Pelosiových považoval za "sebevražednou misi".

DePape byl dnes u soudu v oranžovém vězeňském úboru. Znovu má před soudem stanout 28. prosince, kdy bude formálně obviněn.