Muž, který bojoval na Donbase, neuspěl s ústavní stížností, odpyká si 21 let

Alexej Fadějev Policisté přivádějí Alexeje Fadějeva na jednání Městského soudu v Praze 27. července 2020. Podle obžaloby se aktivně zapojil do bojů v řadách proruských separatistů na východní Ukrajině. Za teroristický útok mu hrozí 12 až 20 let vězení. ČTK/Deml Ondřej

Brno - Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Alexeje Fadějeva, jenž si odpykává trest 21 let ve vězení za účast v bojích na Ukrajině. Fadějev na Donbase bojoval na straně proruských separatistů. Poté, co jeho dovolání loni odmítl Nejvyšší soud, zůstala ústavní stížnost posledním mimořádným opravným prostředkem. Soudci ji považovali za zjevně neopodstatněnou, zjistila ČTK z usnesení v internetové databázi.

"Námitky stěžovatele jsou pouze strohé, obecné a nejasně formulované," stojí v usnesení.

Městský soud v Praze Fadějevovi nejprve uložil 4,5 roku vězení za účast v organizované zločinecké skupině. Podle vrchního soudu se však dopustil teroristického útoku, a to jako člen zločinecké organizované skupiny. Odvolací senát proto verdikt výrazně zpřísnil.

Nejvyšší soud rozhodnutí potvrdil, když dospěl k závěru, že povstalecké jednotky nelze pokládat za regulérní armádu. Vedly násilný boj proti ústavnímu zřízení a politické struktuře Ukrajiny jakožto demokratického právního státu.

Fadějev je Bělorus, který žil dlouhodobě v Praze. Přiznal se, že se zúčastnil pomocných aktivit, přímé zapojení do bojů popřel. Podle vrchního soudu se ale na bojových akcích podílel. Podobné argumenty uplatnil Fadějev i v ústavní stížnosti, kritizoval například odborné vyjádření ministerstva obrany a Armády ČR, avšak neuspěl.

Obžaloba tvrdila, že muž do země vycestoval opakovaně, a to od října 2014 do května 2016. Nechal se vyzbrojit a podílel se na různých vojenských úkolech v řadách takzvané Republikánské gardy Doněcké lidové republiky. Bělorus tvrdil, že videa, která zveřejňoval na svém facebookovém profilu a na nichž jsou muži střílející ze zbraní, vznikla jen na cvičišti.

Konflikt na Ukrajině propukl v roce 2014 po ruské anexi Krymu. Část Luhanské a Doněcké oblasti ovládli proruští separatisté a drželi ji mimo přímou kontrolu ukrajinské vlády. Loni v únoru na Ukrajinu vtrhla ruská armáda a separatistické jednotky bojují po jejím boku.

České soudy řešily více případů spojených s boji na Ukrajině. Uprchlý Martin Kantor by si měl odpykat 20 let, Lukáš Nováček šest let. Martinu Sukupovi snížil Vrchní soud v Praze trest z 21 let na čtyři roky, verdikt však nejspíš ještě přezkoumá Nejvyšší soud. Dvacetiletý trest pro Alojze Poláka zatím není pravomocný.