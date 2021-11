Muž, jenž vyhrožoval ministerstvu zdravotnictví kvůli opatřením, přijal podmínku

Praha - Muž, který se přiznal k tomu, že loni v září zaslal na ministerstvo zdravotnictví výhrůžný e-mail v souvislosti s tehdy zaváděnými protiepidemickými opatřeními, dnes uzavřel dohodu o vině a trestu se státním zástupcem. Souhlasil s tříletým podmíněným trestem. Soud dohodu schválil, rozhodnutí je pravomocné. Adam Špirko u soudu řekl, že činu lituje a že šlo o hloupost, která se nebude opakovat.

Špirko byl odsouzen za vyhrožování teroristickým trestným činem, za které hrozí tři až 12 let vězení. Podle rozsudku muž loni 8. září napsal na e-mail ministerstva zdravotnictví zprávu, v níž uvedl, že pokud bude zavedena povinnost nosit roušky a pokud budou zavřeny obchody, "disponuje dostatečnými chemickými znalostmi", díky nimž může v budově ministerstva způsobit "značné škody". V e-mailu Špirko psal například také o tom, že budovu "odpálí jako Usáma bin Ládin" či že jako první varování "bouchne jedna bomba v metru".

"Trestní zákoník postihuje nikoli pouze realizaci takovéhoto jednání, ale už samotnou pohrůžku obsaženou v tomto e-mailu. To, co je kladeno panu obviněnému za vinu, není pokus o realizaci toho skutku samotného, ale dokonaný trestný čin ve smyslu předmětného vyhrožování," konstatoval předseda trestního senátu pražského městského soudu Petr Blažek.

Muž se k činu doznal. Soudu dnes řekl, že byl v době psaní e-mailu v nervovém vypětí a také pod vlivem omamných látek. "Když jsem se dočetl na internetu, že se nebudu moci najíst v restauraci ani si zajít do bazénu, tak mi ruply nervy," popsal Špirko. Uvědomuje si, že udělal hloupost, uvedl. "Udělám všechno pro to, aby se to už neopakovalo," dodal muž.

"Pan obviněný si uvědomil škodlivost svého jednání, prohlásil vinu, současně je možné konstatovat, že dosud žil bezúhonným životem, a lze tedy doufat, že nadále řádným životem žít bude, že se vyvaruje obdobných jednání do budoucna. V opačném případě by ho vzhledem ke schválené dohodě o vině a trestu čekal příště i přísnější trest. Toho si je zajisté dobře vědom," uzavřel soudce.