Ilustrační foto - Muž obviněný z braní rukojmí je přiváděn k příbramskému soudu, který rozhodoval o jeho vzetí do vazby. ČTK/Chaloupka Miroslav

Příbram - Osmadvacetiletý muž, který minulý týden přepadl banku v Příbrami a držel v ní rukojmí, si podal stížnost proti vzetí do vazby. ČTK to dnes řekl jeho obhájce Štěpán Tichý. Obviněnému hrozí za zločin braní rukojmí až 12 let vězení. Incident se obešel bez zraněných.

"Stížnost byla podána, podával jsem ji ještě já," uvedl Tichý, který už muže nezastupuje, neboť skončil s advokacií. Obhajobu převzal jeho otec Antonín Tichý.

Muž se střelnou zbraní přepadl v pátek odpoledne příbramskou pobočku Unicredit Bank. Při vstupu do budovy jednou vystřelil do stropu. V budově na centrálním náměstí držel devět rukojmí - dva zaměstnance banky a sedm klientů; jednoho zákazníka propustil ještě před příjezdem zásahové jednotky. Po necelých třech hodinách do banky vnikli příslušníci Útvaru rychlého nasazení (URNA) a muže zadrželi. Rukojmí byli v pořádku, nikdo nebyl zraněn.

Soud poslal obviněného v neděli do vazby, aby se nemohl vyhýbat trestnímu řízení ani trestnou činnost opakovat. Muž podle dřívějších informací policie akci podnikl, protože chtěl podat trestní oznámení prostřednictvím médií. Banku si údajně vybral náhodně. V minulosti se už podle policie dopustil drobné trestné činnosti.