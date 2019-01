Ilustrační foto - Zvláštní vlak Deutsche Bahn (DB) vyráží z nádraží v Mnichově do Berlína v rámci oslav otevření nového železničního rychlostního koridoru mezi Berlínem a Mnichovem

Berlín - Zřejmě jeden z nejhorších zážitků v životě si tento týden odnesl třiatřicetiletý Němec z vlakové cesty mezi Duisburgem a Essenem. Na nádraží v západoněmeckém Duisburgu si šel zakouřit, kvůli čemuž nestihl znovu včas nastoupit. A protože ho v podnapilém stavu nenapadlo nic lepšího, skočil na spojnici dvou vagónů rozjíždějícího se vlaku, kde pak při rychlosti kolem 200 kilometrů v hodině strávil krušné chvilky.

Muže, který mohl kvůli svému středečnímu kousku snadno přijít o život, zachránili podle tiskové zprávy policie spolucestující, kteří slyšeli zoufalý křik a zatáhli za nouzovou brzdu. Díky tomu mohl Němec, který mezi vagony navíc jel v mrazivém počasí, nastoupit znovu do vlaku. Na dalším nádraží v Essenu byl předán do rukou policie, která zjistila, že v sobě měl 1,9 promile alkoholu. Nyní ho vyšetřuje kvůli nebezpečnému zásahu do železničního provozu.