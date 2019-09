Muž dostal v případu střelby u školy v Brně podmíněný trest

Brno - Krajský soud v Brně dnes v případu loňské střelby poblíž základní školy v Brně-Žabovřeskách uložil trenérovi plavání Petru Haškovi podmíněný trest. Dostal jej za pokus o zabití muže, kterému předtím vzal jeho vlastní zbraň. Žalobce pro něj navrhoval trest vězení, obhajoba žádala zproštění viny. Soudce rozsudek odůvodňuje.

Jde o druhý proces, který se týká stejné události. V prvním dostal majitel legálně držené zbraně Zdeněk Polák podmínku za výtržnictví. V druhém procesu si tedy muži vyměnili role obžalovaného a poškozeného.

Haškovi hrozilo tři až deset let vězení, muž se ale vězení vyhne, soud mu uložil tři roky podmíněně odložených na pět let. "U obžalovanému došlo k akutní reakci na stres s neschopností se rozumově orientovat," uvedl předseda senátu Aleš Novotný. Hašek také musí Polákovi uhradit jako náhradu nemajetkové újmy asi 180.000 korun.

Polák loni v březnu vedl do školy dítě na plavání a dostal se do sporu s trenérem. Polák chtěl, aby jeho syn mohl čekat na lekci uvnitř budovy, personál jej ale poslal ven, což Poláka rozčílilo. Podle svědků začal před školou nadávat, hádal se s Haškem, posléze vytáhl legálně drženou zbraň a třikrát z ní vystřelil. Polák už dříve uvedl, že Hašek proti němu vystoupil v "bojovém postoji", že z něj měl strach a chtěl jej varovat. Hašek vypověděl, že po výstřelech do vzduchu Polák zamířil i na jeho hlavu, ale minul. Snažil se jej přemoct a odzbrojit, což se mu povedlo, potyčku ukončil výstřelem na hrudník Poláka.

"Nejsem typ, který by chtěl někomu ublížit, zvlášť, když celý život pomáhám jiným," uvedl už dříve v závěrečné řeči Hašek. Řekl, že netušil, že jde o skutečnou zbraň. Dodal, že měl strach o svůj život a také o životy dětí v okolí. Polákovi se několikrát omluvil.

Žalobce muži navrhoval trest vězení, a to při spodní hranici trestní sazby. Podle obhajoby byl Hašek při střelbě ve stavu, kdy si nebyl vědom toho, co dělá a nebyl schopný racionálně uvažovat. Navrhl, aby soud čin kvalifikoval jako skutkový omyl, kdy obžalovaný nevěděl, že jde o skutečnou zbraň, či aby jej zprostil obžaloby.