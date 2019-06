Muž dostal u soudu v Brně za přípravu dvou vražd 6 let vězení

Brno - Krajský soud v Brně dnes za přípravu vraždy dvou lidí potrestal obžalovaného muže šesti lety vězení. Muži hrozil až dvacetiletý trest. Obžalovaný dvaatřicetiletý Egypťan Mustafa Fathí Ibrahím Aldavíní vinu popírá. Žalobkyně pro něj chtěla trest pod hranicí 15 let a vyhoštění na deset let. Rozsudek není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu pro možnost odvolání.

"Skutkový děj byl prokázán, jak je uvedeno v obžalobě, soud se s obžalobou ztotožnil," uvedla předsedkyně senátu Jaroslava Bartošová.

Muž podle obžaloby v březnu 2018 plánoval usmrcení své přítelkyně, která se s ním krátce předtím rozešla, a také muže, kterého považoval za jejího nového přítele. Požádal proto podle spisu svého přítele o opatření zbraně, případně výbušného pásu. V plánu měl podle obžaloby zablokovat u Hustopečí vůz, který měla jeho bývalé přítelkyně řídit, a nastoupit k ní. Poté chtěl odjet někam, kde s ní natočí video, na kterém by se mu přiznala k nevěře. Následně hodlal podle obžaloby svoji bývalou přítelkyni zabít buď pistolí, nebo nožem, odjet do bydliště jejího nového údajného přítele, kde chtěl zabít i jeho. Přes Vídeň se pak podle obžaloby plánoval vrátit zpět do Egypta. Přítel ale jeho plán oznámil policii.

Podle státní zástupkyně Ivety Eichlerové předložené důkazy tvořily ucelený řetězec, který dokazuje vinu obžalovaného. Jde o svědectví, podle kterých se muž s rozchodem nesmířil, výpis telefonických hovorů, odposlechy, v nichž muž tvrdil, že si je vědom následků, které způsobí. Také zaznamenaný pohyb obžalovaného či monitorované schůzky. V návrhu na potrestání vzala žalobkyně v potaz to, že muž nebyl trestaný a že nebyla způsobena žádná škoda. Navrhla trest pod hranicí zákonné sazby, která je 15 až 20 let.

"Nesouhlasím s tím, co uvedla státní zástupkyně o vině, tvrdím, že můj klient je nevinný a žádný trestný čin nespáchal," řekl obhájce. Žádal zproštění obžaloby. Podle něj chybí úmysl, řekl, že to celé bylo divadlo a že muž nikdy neměl v úmyslu nic připravovat. Násilí a obžalovaný podle něj nejde k sobě, obhájce řekl, že obžalovaný chce být pozitivním hrdinou, například jako James Bond. Podle obhajoby muž spolupracoval s policií, využívala ho podle obhájce ke zjišťování informací z arabské komunity. Žalobkyně ale uvedla, že muž u policie nebyl veden jako spolupracující, poskytoval pouze dílčí informace.

Podle soudu je vzhledem k polehčujícím okolnostem, které žalobkyně uvedla, šestiletý trest přiměřený. Soud ale nepřistoupil k navrhovanému vyhoštění muže, soudkyně to zdůvodnila tím, že obžalovaný má v Česku rodinné vazby.

Muž se do Česka přestěhoval z Egypta na konci roku 2010, v Egyptě si před tím vzal za ženu asi o 24 let starší Češku. O rok později se rozvedli, pak se oženil znovu. V Česku se před třemi lety účastnil televizní soutěže Česko Slovensko má talent.