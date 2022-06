Muž dostal osm let vězení za držení rukojmích. Byl nepříčetný

Brno - Krajský soud v Brně dnes potrestal osmatřicetiletého Pavla Horváta souhrnným trestem osmi let za to, že loni v lednu držel dvě ženy a dvě děti jako rukojmí. Podle psychiatrického posudku trpěl v době činu psychotickou poruchou, kterou si způsobil delším užíváním pervitinu. Horvát před soudem vinu doznal a řekl, že činu lituje. Muž byl už loni v září odsouzen za loupež na pět let do věznice s ostrahou, aktuální trest je souhrnný. Soud jej dnes poslal do věznice se zvýšenou ostrahou a nařídil mu ochranné léčení. Obhájce i státní zástupce si ponechali lhůtu pro odvolání.

Podle obžaloby si Horvát užíváním pervitinu v roce 2020 způsobil takzvanou toxickou psychózu. V tomto stavu, kdy nebyl schopen korigovat své chování ani jasně uvažovat, v lednu 2021 na návštěvě u známé ve Václavské ulici v Brně zatemnil všechna okna dekami, aby do nich policisté neviděli a nemohli do oken střílet. Potom zavolat na linku 158 a do pražské centrály televizní stanice Prima, kde oznámil, že drží dvě ženy a dvě děti jako rukojmí. Vyžádal si příjezd televizního štábu, kterému chtěl přednést svoje požadavky.

Policejní vyjednavač jej přesvědčil, aby propustil z bytu obě děti. Při odemykání dveří ohrožoval svou bývalou přítelkyni a matku obou dětí kuchyňským nožem. Znovu dovolil dveře otevřít až po příjezdu televizního štábu na místo. S policistou převlečeným za novináře pak do bytu vnikla zásahová jednotka a Horváta zneškodnila.

Horvát před soudem po poradě s advokátem vinu doznal, souhlasil s průběhem události tak, jak jej popisovala obžaloba. Soud poté rozhodoval pouze o trestu. V současné době si odpykává pětiletý trest, který mu za loupež uložil městský soud v Brně loni v září. Státní zástupce požadoval souhrnný trest 8,5 let vězení a ochrannou ústavní léčbu, soud Horvátovi uložil trest osmiletý ve věznici se zvýšenou ostrahou.

Obhájce odsouzeného Jindřich Skácel po skončení jednání novinářům řekl, že další postup bude konzultovat s klientem. "Problém je hlavně zařazení do věznice se zvýšenou ostrahou. Klient nyní ve věznici pracuje, to mu v zařízení se zvýšenou ostrahou umožněno nebude a myslím si, že to je škoda. Měl by být zařazen do práce, aby na něj společnost nedoplácela," uvedl obhájce. Stejně tak je podle něj nelogické zařazení do ústavní léčby po uplynutí osmiletého trestu. "Ale chápu, že je to zavedená praxe," dodal.