Muž dostal 26 měsíců vězení za krádež při nouzovém stavu

Brno - Za krádež salámu a krabicového vína v době nouzového stavu půjde muž na dva roky a dva měsíce do vězení. Krajský soud v Brně potvrdil rozsudek městského soudu, rozsudek tak je pravomocný. Za spáchání krádeže v době nouzového stavu, který v zemi platil kvůli pandemii koronaviru, hrozí přísnější trest, a to dva roky až osm let vězení.

Odsouzený Zdeněk Vítek se krádeže nedopustil poprvé, v rejstříku má 21 záznamů, převážně za krádeže. Vězení opustil 17. března letošního roku, o dva týdny později ukradl ve dvou obchodech salám a krabicové víno.

"Byl propuštěn z věznice bez prostředků, když se o ně snažil žádat, bylo na úřadě kvůli nouzovému stavu zavřeno. Žádnou okamžitou pomoc stát v takovém případě neposkytuje - když si požádáte, rozhodne úřad až za několik dnů, to není okamžitá pomoc, když jste úplně bez prostředků," argumentoval obhájce Jiří Baudys. Zpochybnil také platnost vyhlášení nouzového stavu, podle něj se měl městský soud obrátit na Ústavní soud, aby jeho legitimitu posoudil.

Státní zástupkyně řekla, že krabicové víno rozhodně není základní potravina a že muž nekradl poprvé. Z jeho výpovědi u městského soudu nevyplynulo, že by se po dva týdny po propuštění z vězení zajímal o nalezení práce, spoléhal na pomoc od státu. Zdeněk Vítek to ale dnes před soudem popřel. "Není pravda, že jsem neměl zájem o práci, ale úřad byl zavřený. Nešel jsem do obchodu s úmyslem krást, byla to zoufalost," řekl Vítek, který byl dosud ve vazbě.

Senát v čele se soudkyní Danou Kancírovou ale rozsudek městského soudu potvrdil s odůvodněním, že zohledňuje osobnost obžalovaného, který se krádeží v minulosti dopouštěl opakovaně, a trest je na spodní hranici sazby stanovené zákonem.

Nejde o první případ, kdy za drobnou krádež v době nouzového stavu dostal odsouzený trest vězení. Na začátku července Krajský soud v Brně poslal do vězení na 1,5 roku muže, který ukradl pět housek.

Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) už v březnu upozornilo na to, že vyhlášení nouzového stavu má výrazné dopady v trestněprávní rovině, kdy lze u některých trestných činů použít přísnější trestní sazby. Podle NSZ se to týká několika trestných činů. Těmi jsou šíření nakažlivé lidské nemoci, ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty, krádež, zpronevěra, podvod, lichva a šíření poplašné zprávy.

Nouzový stav byl kvůli novému typu koronaviru od 12. března do 17. května. Platil zákaz veřejných i soukromých akcí, vstupu veřejnosti do sportovních a kulturních zařízení, zakázán byl provoz restaurací i některých obchodů. Částečně uzavřené byly státní hranice.