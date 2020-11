Muž a žena vyhrožovali v komentářích muslimům, byli obviněni

Opava - Policie v těchto dnech obvinila muže a ženu za nevhodné texty související s nedávným teroristickým útokem ve Vídni. V komentářích na internetu oba nezávisle na sobě vyhrožovali smrtí muslimům. Do vězení za to mohou jít až na tři roky. ČTK to dnes řekla mluvčí moravskoslezské policie Zlatuše Viačková.

Pisatelé si v minulých dnech vyslechli obvinění z násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci. "Muž a žena nezávisle na sobě umístili do komentářů pod zveřejněný článek nevhodná vyjádření vyhrožující usmrcením," řekla mluvčí.

Jednapadesátiletý muž z Opavska podle ní na sociální síti zveřejnil nevhodný komentář, kterým reagoval na tragické události ve Vídni, kde islamistický radikál 2. listopadu zastřelil čtyři lidi. "Ve svém příspěvku vyhrožoval usmrcením skupině obyvatel muslimské národnosti," řekla. Podobný text o den později zveřejnila i šestatřicetiletá žena z Havlíčkobrodska. "I ona vyhrožovala usmrcením skupině obyvatelů muslimské národnosti," řekla Viačková.