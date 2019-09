Mustang z tragické nehody měl řidič půjčený od firmy Auto In

Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - Vůz Ford Mustang měl při sobotní tragické nehodě u Špindlerova Mlýna jeho řidič půjčený od pardubické firmy Auto In. Firma, která je prodejcem vozů Ford, Nissan a Volvo, to uvedla na svém facebooku. Třicetiletý řidič mustangu se v zatáčce srazil se Škodou Rapid, v níž zahynul zástupce ředitele Vojenského zpravodajství, brigádní generál Milan Jakubů. Spolujezdkyně z rapidu utrpěla těžké zranění.

"Vozidlo bylo jeho řidiči zapůjčeno na víkend k soukromým účelům. Řidič se s vozidlem účastnil setkání majitelů vozidel značky Mustang. K nehodě došlo při neorganizované individuální jízdě tohoto vozidla mimo program setkání," uvedl výkonný ředitel Auto In Jan Myslivec.

Řidič mustangu jel od Vrchlabí směrem na Špindlerův Mlýn a v pravotočivé zatáčce se v protisměru čelně střetl s rapidem. Vezl dvanáctileté dítě. Oba skončili s lehkými zraněními v nemocnici. Trutnovská policie v rámci vyšetřování okolností nehody hledá svědky srážky. Vyšetřuje také okolnosti sobotních jízd vozů Ford Mustang v okolí Špindlerova Mlýna, Vrchlabí a Benecka.

Televize Nova s odvoláním na svědky uvedla, že nehoda se stala po honičce sportovních vozů. Řidič mustangu to ve vyjádření pro server tn.cz popřel. "My jsme nezávodili, nedocházelo tam k předjíždění. Byli jsme za sebou, vezl jsem syna řidiče toho červeného vozu," řekl serveru.

Devětačtyřicetiletý Jakubů byl jedním ze zástupců ředitele Vojenského zpravodajství, do hodnosti brigádního generála byl jmenován před dvěma lety. Bydlel v Býchorech na Kolínsku, kde za místní mužstvo hrál i fotbal. "Byl to výborný kamarád, spolehlivý a strašně hodný kluk. Je to strašná tragédie," řekl ČTK předseda TJ Sokol Býchory Marek Beneš. Na pohřeb Jakubů do Jihlavy se podle něj chystají zástupci obce i jeho spoluhráči.

Podle informací ČTK skupina sportovních automobilů včetně alespoň jednoho vozidla značky Ford Mustang v sobotu odpoledne vysokou rychlostí jela také po horské silnici z centra Špindlerova Mlýna směrem na Špindlerovku, na kterou mohou pouze vozidla se zvláštním povolením Správy Krkonošského národního parku (KRNAP).

U svědků policie stojí o jejich očitá svědectví a o záznamy z kamer z jejich automobilů. Zájem má policie i o svědectví o dění na silnici před nehodou a o svědectví jízd sportovních aut v okolí horských středisek.