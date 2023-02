Muskovi by údajně nevadil krach Tesly, kdyby konkurence měla lepší elektromobil

ČTK/AP/Jae C. Hong

Austin (USA) - Šéfovi Tesly Elonu Muskovi by podle člena správní rady této společnosti Hiromičiho Mizuna nevadil krach automobilky, pokud by konkurence vyrobila lepší elektromobil. Mizuno, který je investičním ředitelem penzijního investičního fondu japonské vlády, to řekl v dnes zveřejněném rozhovoru se zpravodajským serverem CNBC. Mizuno nicméně zdůraznil, že s tímto Muskovým přístupem nesouhlasí.

"Myslím, že to je jeho filozofie a filozofie společnosti Tesla," uvedl Mizuno, který se členem správní rady amerického výrobce elektromobilů stal v dubnu 2020. Společnost Tesla na žádost o komentář od CNBC zatím nereagovala.

Musk už dříve konstatoval, že automobilka mohla během své téměř dvacetileté historie několikrát zkrachovat. V listopadu 2020 řekl, že firma byla před zahájením výroby svého vozu Model 3, v období od poloviny roku 2017 do poloviny roku 2019, "asi měsíc" od bankrotu.

V jiném rozhovoru, který byl určen klubu majitelů vozu Tesla, Musk uvedl, že se v první řadě snaží uchránit firmu před bankrotem. Automobilka se v tu dobu musela vypořádat s narušením výroby kvůli přísným protipandemickým opatřením v Číně. Musk tehdy také dodal, že výrobci aut obecně "zoufale touží po tom, aby zkrachovali".

Musk vedle Tesly vede i společnost SpaceX a loni v říjnu převzal Twitter, kde rychle provedl řadu produktových a organizačních změn, které vyvolaly kontroverze. I tuto firmu řídí, což vyvolává znepokojení investorů Tesly. Automobilka se potýká se zvýšenou konkurencí, makroekonomickou nejistotou a regulačním dohledem.

Na otázku ohledně Muskova pracovního vytížení Mizuno reagoval žertovnou odpovědí, že si není jistý, zda je šéf Tesly "člověk, nebo mimozemšťan". "Zdá se, že zvládá neuvěřitelný rozsah práce," dodal.