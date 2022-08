Musk: Ukáže-li Twitter, jak dokázal pravost účtů, převzetí by mělo proběhnout

New York - Pokud společnost Twitter předloží metodu, jak náhodně vybrala sto vzorků účtů a jak dokázala, že jsou tyto účty skutečné, dohoda o převzetí společnosti by se měla uskutečnit za původních podmínek. Na svém twitterovém účtu to napsal Elon Musk, který za technologickou firmu v dubnu nabídl 44 miliard dolarů (více než jeden bilion Kč). Provozovatel sociální sítě se k věci odmítl vyjádřit, napsala agentura Reuters.

Nejbohatší člověk světa a šéf společností Tesla či SpaceX posléze od dohody odstoupil. Twitter podle něj porušil dohodu tím, že nereagoval na žádosti o informace týkající se falešných nebo spamových účtů na platformách, což je zásadní pro obchodní výsledky.

Společnost Twitter podala v polovině července na Muska žalobu kvůli porušení dohody o převzetí. Šéf Tesly minulý týden reagoval protižalobou. Tvrdí, že ho firma podvedla. Úmyslně totiž podle něj uvedla nesprávný počet spamových účtů na své platformě s cílem uvést investory v omyl.

Pokud se ukáže, že informace, které Twitter uvádí v dokumentu určeném pro americkou Komisi pro cenné papíry (SEC), nejsou pravdivé, dohoda za původních podmínek by proběhnout neměla, napsal Musk na sociální síti. V reakci na dotaz jednoho z uživatelů twitteru, zda SEC "pochybná tvrzení" společnosti prověřuje, Musk odpověděl: "Dobrá otázka. Proč to nedělají?".

"Musk - miliardář a zakladatel několika firem, kterému radí bankéři a právníci z Wall Streetu - tvrdí, že ho společnost Twitter podvedla, aby podepsal dohodu o fúzi v hodnotě 44 miliard dolarů. To je nepravděpodobný příběh, který odporuje skutečnosti," stojí v podání, které Twitter zveřejnil ve čtvrtek.