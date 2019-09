Musk ukázal loď Starship, s níž mají lidé létat na Měsíc a Mars

Washington - Soukromá americká společnost SpaceX Elona Muska v sobotu ukázala vesmírnou loď navrženou pro dopravu lidí a nákladu na Měsíc, Mars i na jiná místa ve sluneční soustavě. Musk řekl, že by loď nazvaná Starship měla poprvé odstartovat během jednoho nebo dvou měsíců a před návratem se dostat do výšky 19.800 metrů nad Zem.

Musk považuje za důležité rozšířit znalosti o světě mimo naši planetu, a má-li člověk moci cestovat vesmírem, je podle něj klíčové, aby se vesmírné lodi daly použít opakovaně. Připomenul také, že je to 11 let, co jeho společnost dopravila raketu na oběžnou dráhu. Muskovo vystoupení bylo možné sledovat na videu vysílaném společností.

Musk stál před četnými diváky na základně své společnosti v Texasu před velkou raketou pokrytou lesklým kovovým obalem. SpaceX tvrdí, že Starship bude schopná vzít na palubu až 100 lidí a vracet se zpět na Zem. Podle Muska je nynější projekt "nejinspirativnější věc, na níž se kdy podílel".

V minulosti uvedl, že chce na Mars "dovézt" milion lidí. Podle jeho plánů z roku 2016 by se měli první lidé vydat k rudé planetě v roce 2025. Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) počítá s lety s prvními lidmi k Marsu až po roce 2030.