Musk u soudu obhajoval tweety z roku 2018 o plánech na odkup Tesly

San Francisco - Elon Musk v pátek vystoupil jako svědek u soudu, kde obhajoval své tweety z roku 2018, v nichž tvrdil, že má připravené financování pro převzetí společnosti Tesla do soukromých rukou. To se však nikdy neuskutečnilo. V tmavém obleku a kravatě půl hodiny obhajoval způsob komunikace na Twitteru a své úspěchy v čele automobilky. Poté byl soud odročen na pondělí, kdy by se měl Musk vrátit před devítičlennou porotu a zodpovědět další otázky, napsala agentura AP.

Musk se kvůli tweetům již dříve dohodl na urovnání s regulátorem trhu s cennými papíry ve výši 40 milionů USD (879,4 milionů Kč). V rámci urovnání také odstoupil z funkce předsedy správní rady Tesly, ale zůstal jejím ředitelem a nepřiznal pochybení. Skupina akcionářů pak podala na Muska hromadnou žalobu, ve které se tvrdí, že uvedl investory v omyl.

Musk v pátek obhajoval své hojné tweetování jako nejdemokratičtější způsob šíření informací. Připustil ale, že omezení vyplývající z limitu 240 znaků na Twitteru může zhoršit to, aby bylo vše co nejjasnější. Musk loni v říjnu dokončil převzetí Twitteru za 44 miliard USD.

Soudní proces se týká otázky, zda dvojice tweetů, které Musk zveřejnil na počátku srpna 2018, poškodila akcionáře Tesly během desetidenního období, které předcházelo Muskovu přiznání, že k transakci, kterou si představoval, nedojde. V prvním ze dvou tweetu Musk uvedl že má zajištěné financování na odkup Tesly za 72 miliard USD, a to v době, kdy se firma potýkala s výrobními problémy. Druhý tweet o několik hodin později naznačoval, že dohoda je na spadnutí.

Musk již dříve uvedl, že dohodu s Komisí pro cenné papíry a burzy uzavřel pod nátlakem. Tvrdil, že se domníval, že během schůzek se zástupci saúdskoarabského investičního fondu si zajistil finanční podporu pro odkup společnosti Tesla.

Poté, co Musk upustil od myšlenky odkup Tesly, se společnosti podařilo překonat výrobní problémy, což způsobilo rychlý růst prodeje aut a ceny akcií. Musk se tak dostal na pozici nejbohatšího člověka na světě, o tuto pozici však přišel koupí Twitteru.