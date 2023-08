Musk tvrdí, že zápas s Zuckerbergem bude v Itálii, jedná o tom s vládou

Los Angeles/Řím - Americký miliardář Elon Musk tvrdí, že chystaný zápas mezi ním a Markem Zuckerbergem se uskuteční v Itálii u některé z památek antického Říma. Šéf společností X a Tesla kvůli tomu jedná s italskou vládou a ministr kultury mu údajně přislíbil, že může počítat s impozantní lokací. Zuckerberg na své sociální síti Threads napsal pouze to, že jeho sledující se podrobnosti o zápase dozví ve chvíli, kdy se na nich s Muskem dohodne.

Oba magnáti se v červnu přes internet domluvili, že se spolu utkají v zápase ve smíšených bojových uměních (MMA). Přesný termín ale zatím není jasný.

Musk před časem psal, že zápas by se mohl uskutečnit v římském Koloseu, to ale Itálie vyloučila. "Všechno, co bude zabírat kamera, bude z antického Říma, moderního tam nebude nic. Mluvil jsem s italskou premiérkou a ministrem kultury. Oba se shodli na impozantní lokaci," napsal Musk na sociální síti X (dříve Twitter).

Italský ministr kultury Gennaro Sangiuliano v prohlášení uvedl, že s Muskem hovořil o tom, že Itálie bude hostit "velkou charitativní a na historii odkazující událost". Podrobnosti o místě nesdělil, podle něj to ale nebude v Římě.

Devětatřicetiletý Zuckerberg se bojovým uměním věnuje, na rozdíl od 52letého Muska. "Tenhle sport mám rád a byl jsem připravený bojovat ode dne, kdy mě Elon vyzval. Pokud bude někdy souhlasit s konkrétním termínem, dozvíte se to. Do té doby prosím předpokládejte, že na ničem z toho, co říká, jsme se zatím nedohodli," napsal ředitel společnosti Meta, která vlastní mimo jiné síť Facebook.

Spekulace o tom, že zápas se chystá v Itálii, rozladil tamní opozici. "Nejde mi na rozum, že se tady dává italské kulturní dědictví všanc dvěma miliardářům, kteří si dopřávají jako dva pomatení teenageři. Jsou věci, které jednoduše nejsou na prodej. A jednou z nich je důstojnost a historie velkého národa," citovala agentura Reuters bývalého ministra průmyslu a šéfa opoziční strany Akce - Živá Itálie Carla Calendu.