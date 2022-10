Musk se v otevřeném dopise obrátil na reklamní zákazníky Twitteru

San Francisco (USA) - Miliardář a šéf automobilky Tesla Elon Musk se v otevřeném dopise obrátil na reklamní zákazníky společnosti Twitter. Vysvětluje v něm, proč se rozhodl firmu koupit, a vyvrací obavy o její budoucí vývoj pod jeho vedením.

Twitter by se neměl stát "místem hrůzy", kde lze říci cokoliv bez následků, uvedl Musk ve svém tweetu. Platforma musí být "vřelá a příjemná pro každého". Musk už dříve chystané převzetí firmy zdůvodnil přáním posílit svobodu slova.

Kritici se obávají, že změna vlastníka povede k méně moderovanému obsahu, což podpoří nenávistné projevy na síti. To by mohlo odradit inzerenty.

Ve středu Musk podle agentury Reuters navštívil centrálu Twitteru v San Francisku. Zároveň aktualizoval svůj profilový životopis, kde naznačil, že je nově nejvyšším šéfem společnosti, když se označil za "Chief Twit“.

Soud Muskovi nařídil, aby se do 28. října s firmou Twitter dohodl, zda ji za dříve nabízenou cenu 44 miliard dolarů (téměř 1,1 bilionu Kč) převezme, anebo ne. Musk záměr firmu převzít oznámil už v dubnu, v červenci ale od záměru ustoupil, což zdůvodnil tím, že Twitter mu neposkytl informace o falešných a spamových účtech. Twitter následně Muska zažaloval. V říjnu Musk nicméně svou nabídku na převzetí firmy za stejnou cenu překvapivě zopakoval.

Dohoda ještě nebyla oficiálně dokončena a Twitter ji nepotvrdil. Musk už ale o převzetí Twitteru hovoří v minulém čase, což naznačuje, že se tak brzy stane, uvedla agentura DPA. Čas mají obě strany do pátku 17:00 místního času (23:00 SELČ). Pokud se do té doby nedohodnou, do věci se vloží soud.

S akciemi Twitteru se v pátek nebude obchodovat, uvedla na svém webu newyorská akciová burza. Na začátku dnešního obchodování akcie přidávaly více než jedno procento zhruba na 54 dolarů. Musk za každou akcii původně nabídl 54,20 USD.