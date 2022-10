Musk se stal jediným ředitelem společnosti Twitter

Brusel - Devítičlenná správní rada americké internetové společnosti Twitter byla rozpuštěna a jediným ředitelem podniku se stal miliardář Elon Musk. Vyplývá to z dnešní zprávy firmy pro americkou Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Musk minulý týden dokončil převzetí společnosti Twitter za 44 miliard dolarů (zhruba 1,1 bilionu Kč).

Podle zprávy nový majitel rozpustil bývalé vedení bezprostředně po dokončení transakce. Součástí rady byl mimo jiné výkonný ředitel Parag Agrawal. Média o propuštění Agrawala a dalších manažerů informovala již minulý týden.

Podle médií nyní Musk chystá rovněž rozsáhlé snižování počtu pracovníků společnosti Twitter. Ta na konci loňského roku zaměstnávala přes 7000 lidí. List Washington Post dnes s odvoláním na zdroj obeznámený se situací uvedl, že v rámci prvního kola propouštění by podnik měla opustit čtvrtina zaměstnanců.

Musk je šéfem automobilky Tesla a nejbohatším člověkem na světě. Podle indexu miliardářů, který sestavuje agentura Bloomberg, dosahuje aktuální hodnota jeho majetku 204 miliard dolarů (přes pět bilionů Kč).

Muska mohou při řízení twitteru omezovat nová pravidla EU pro sociální sítě

Když miliardář Elon Musk minulý týden převzal sociální síť twitter se slovy, že "pták je osvobozen", trvalo jen několik hodin, než jej eurokomisař Thierry Breton varoval, že platforma s logem modrého ptáčka bude v Evropské unii "létat podle našich pravidel". Odkazoval přitom na čerstvě schválené nařízení regulující fungování sociálních sítí včetně moderování obsahu, což je pro Muska klíčové téma. Na twitter by se mohlo začít vztahovat už v příštím roce, přičemž za porušení hrozí vysoké pokuty.

Šéf automobilky Tesla během měsíců, kdy akvizice probíhala, naznačoval, že v jedné z největších sociálních sítí světa plánuje změny v zájmu "politické neutrality" a posílení svobody slova. Jeho konkrétní představy stále nejsou známé, komentátoři nicméně od počátku podotýkají, že Musk bude ve své nové pozici narážet na komplikovaný regulatorní rámec, který v současnosti kolem internetových platforem vzniká.

"Představa, že platformy se mohou vrátit do zlatých časů svého mládí, je fikce," zdůraznila o víkendu expertka na tuto oblast Evelyn Doueková, která působí na Stanfordově univerzitě. "Musk se čelně srazí s regulacemi nebo novými právními podmínkami... v Indii, v EU a v celé řadě dalších zemí," dodala.

V Evropské unii je v tomto směru klíčový Akt o digitálních službách (DSA), který jen několik dní před potvrzením Muskovy akvizice dokončil cestu unijním legislativním procesem. Nařízení zavádí nový právní rámec pro všechny internetové služby využívající obsah generovaný uživateli, ovšem vytváří přísnější režim pro největší sociální sítě.

Pokud jde o moderování obsahu, cílí DSA především proti materiálům, které jsou v té či oné zemi unie brány jako protizákonné. Od internetových společností se nově očekává, že budou takový obsah rychle a svědomitě mazat, jinak může přijít pokuta až ve výši šesti procent jejich ročního globálního obratu. Za opakované porušení unijní normy hrozí v krajním případě zákaz činnosti na unijním trhu.

Musk dává najevo, že nechce princip svobody slova stavět nad zákony, to však nyní bude muset potvrdit v praxi. Potírání zakázaného obsahu vyžaduje značné personální prostředky a Musk dosud spíše naznačoval, že chce počet pracovníků twitteru snížit. Pak je zde otázka, co vše může být označeno za nelegální obsah. Agentura Bloomberg v této souvislosti poukazuje na to, že státy EU se ve světle invaze na Ukrajinu rozhodly zakázat ruské weby RT a Sputnik, zatímco Musk s tímto krokem vyjádřil nesouhlas.

Vedle mazání protizákonných projevů DSA požaduje po internetových společnostech větší transparentnost uživatelských pravidel a systémů doporučování obsahu, dále vytvoření mechanismu pro stížnosti proti smazání příspěvku nebo účtu. Na "velmi velké platformy", definované jako služby s více než 45 miliony uživateli v EU měsíčně, se pak vztahuje dodatečná sada pravidel. Mimo jiné jde o povinnost alespoň jednou ročně analyzovat "systémová rizika" vznikající na dané platformě a reagovat na ně "přiměřenými a efektivními" opatřeními. Sociální sítě mají také monitorovat negativní dopady na volby, veřejný pořádek či veřejné zdraví.

V celém rozsahu začne DSA platit až v únoru 2024, na provozovatele velkých sociálních sítí se ovšem nový režim může začít vztahovat dříve. Konkrétně čtyři měsíce poté, co dostanou oznámení, že spadají do kategorie "velmi velkých platforem".

Muska o obsahu nařízení už na jaře informoval sám eurokomisař Breton, kterému tehdy americký miliardář řekl, že norma je "úplně v souladu s mým uvažováním". Bloomberg uvádí, že jakkoli se Muskova rétorika ohledně svobody slova může zdát být protichůdná k unijní regulaci, v mnoha bodech se pozice dvou stran překrývají. Do konfliktu by se mohly dostat v případě, že komise začne vyžadovat kroky proti škodlivému, ale nikoli nezákonnému obsahu, jako jsou třeba příspěvky propagující poruchy příjmu potravy.

Agentura Reuters dnes s odkazem na nejmenované unijní zdroje informovala, že Musk byl s Bretonem v kontaktu i minulý týden. Eurokomisaře prý ujistil, že novými pravidly EU pro sociální sítě se hodlá řídit.