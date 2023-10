Musk popřel zprávu médií, že by mohl svou síť X stáhnout z EU

San Francisco (USA) - Americký podnikatel Elon Musk dnes popřel zprávu médií, že by mohl svou sociální síť X stáhnout z Evropské unie. O takovém záměru psal s odkazem na informovaný zdroj server Business Insider. Musk se podle něj nechce podřídit unijnímu nařízení o digitálních službách (DSA), které internetovým společnostem mimo jiné nařizuje, aby mazaly nelegální obsah, jako jsou nenávistné příspěvky.

Evropské nařízení ukládá velkým on-line platformám povinnost důsledně a rychle zasahovat proti nenávistným projevům. Společnost X nedávno obdržela seznam otázek od Evropské komise (EK), která se z nich chce dozvědět více o tom, jak firma tyto své povinnosti plní.

Komisi přiměly k odeslání dotazníku důkazy o šíření výzev k násilí a dezinformací po útoku radikálního hnutí Hamás na Izrael, píše Business Insider. Komisař Thierry Breton se mimo jiné odvolával na zprávy o zmanipulovaných snímcích a nahrávkách videoher, které byly vydávány za skutečné záznamy událostí. Musk vyjádřil ohledně dotazníku nepochopení. Za porušení DSA hrozí vysoké tresty.

Musk dnes na síť X napsal, že zpráva o chystaném odstřižení Evropy od sítě X je falešná. "Další naprosto falešný Business Insider. Tohle není skutečná publikace," napsal Musk.

Podle Business Insideru Musk diskutoval o tom, že síť X už nebude v EU k dispozici, nebo že k ní uživatelům v regionu zablokuje přístup. Miliardář po loňském převzetí společnosti Twitter, nyní X, přibližně za 44 miliard dolarů (přes bilion Kč) propustil více než polovinu jejích zaměstnanců. Propouštění silně zasáhlo i týmy zodpovědné za kontrolu obsahu. Musk, který podle agentury DPA zastává politické názory americké pravice, tvrdil, že Twitter až příliš omezoval svobodu projevu, než jej Musk převzal.

Omezit síť X pouze na Spojené státy hodlal Musk podle zdrojů Business Insideru hned po jeho převzetí. Doufal, že tak ušetří náklady.

To by ale zřejmě bylo těžké uskutečnit, píše DPA. Aplikace by mohla být odstraněna z platforem pro stahování, přístup ke službě by mohl být zablokován na základě údajů GPS nebo IP adres. Takovou blokaci lze obejít pomocí služeb VPN, které udávají jinou polohu. Tyto služby více využívají například uživatelé internetu v Číně, Rusku nebo v Íránu.

Agentura DPA připomíná, že také společnost Meta Platforms už v EU nedovoluje používat svou konkurenční službu Threads, kterou spustila v letošním roce. Meta to zdůvodňuje právě digitálními pravidly v unii. V případě sítě Threads se však pozorovatelé přiklánějí k tomu, že důvodem jsou omezení týkající se sdružování dat z různých služeb, a to i pod hlavičkou jedné skupiny. Pravidla nařizují, že je k tomu zapotřebí výslovný souhlas uživatelů.

Podle údajů společnosti Apptopia tvoří Evropa asi devět procent celosvětové měsíční aktivní uživatelské základny sítě X, ačkoli denní používání sítě se v posledních třech měsících výrazně snížilo. Klesá ale téměř ve všech zemích, kde je aplikace dostupná.

Zaměstnanci sítě X už podle Business Insideru pochopili, že jakýkoli Muskův nápad, bez ohledu na to, jak nelogický se může zdát, se může rychle stát skutečností. Tak to bylo i se zpoplatněním služby, což byla jedna z prvních myšlenek nového majitele.