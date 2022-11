Musk plánuje uživatelům ověřených účtů na twitteru účtovat osm dolarů měsíčně

San Francisco - Miliardář Elon Musk uvedl, že uživatelé sociální sítě twitter budou platit měsíčně osm dolarů (198 korun), pokud chtějí, aby se u jejich jména objevovala modrá ikona označující ověřený profil. Za použití tohoto zatržítka, používaného běžně u známých osobností, se nyní nic neplatí.

"Sílu lidem! Modré (tlačítko) za osm dolarů měsíčně," napsal na twitteru Musk, který minulý týden dokončil převzetí stejnojmenné společnosti za 44 miliard dolarů. Uživatelé, kteří si za službu připlatí, budou mít podle něho přednost v odpovědích a vyhledávání.

Britská BBC na svých internetových stránkách píše, že twitter doposud využíval pro ověřování uživatelů žádost ve formě krátkého formuláře. Byl vyhrazen lidem, za které by se někdo mohl pokoušet vydávat. Šlo o politiky, celebrity nebo známé novináře. Firma tento systém zavedla v roce 2009, kdy čelila žalobě kvůli tomu, že proti takovým podvodným účtům nepodnikala dostatečné kroky.

Kritikové Muskova rozhodnutí zavést měsíční poplatek za modrou "fajfku" upozorňují na to, že pro uživatele twitteru bude těžší rozlišit spolehlivé zdroje. Když se původně objevily informace, že ověřený účet bude za 20 dolarů měsíčně, napsal spisovatel Stephen King na twitteru, že "by spíš měli platit mně". Musk mu na to odpověděl, že "nějak složenky platit musíme ... Co takhle osm dolarů?"

Musk je šéfem automobilky Tesla a nejbohatším člověkem na světě. Podle indexu miliardářů, který sestavuje agentura Bloomberg, dosahuje aktuální hodnota jeho majetku 204 miliard dolarů.