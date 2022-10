Musk opět komentoval geopolitiku, vyvolal kritiku Tchaj-wanu, Čína ho chválí

Washington - Zakladatel automobilky Tesla Elon Musk vyvolal ostrou kritiku Tchaj-wanu a naopak si získal přízeň Číny poté, co v rozhovoru s britským deníkem Financial Times (FT) uvedl, že by se Tchaj-wan měl stát zvláštní správní zónou Číny. Nejbohatší muž světa v této souvislosti podotkl, že by Peking a Tchaj- pej mohly dospět k přijatelné dohodě. Minulý týden Musk svým "mírovým plánem" pobouřil Kyjev a potěšil Kreml.

Čína považuje Tchaj-wan za svoji součást a hrozí mu vojenským zásahem v případě, že by vyhlásil nezávislost. Tchaj-wan přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení.

"Moje doporučení... by bylo vymyslet pro Tchaj-wan zvláštní správní zónu, která by byla přiměřeně přijatelná, ale pravděpodobně by neudělala radost všem," uvedl Musk v rozhovoru, který FT publikoval v pátek. "Je možné, a myslím, že dokonce pravděpodobné, že by mohli mít uspořádání, které by bylo mírnější než v Hongkongu," dodal.

Čína Muskovy komentáře uvítala, tchajwanská strana naopak uvedla, že Tchaj-wan není na prodej. Čínský velvyslanec v USA Čchin Kang na twitteru napsal, že "mírové sjednocení" a princip "jedné země a dvou systémů", který Peking používá při správě Hongkongu, jsou základním modelem Číny pro řešení tchajwanské otázky. "Za předpokladu, že bude zaručena svrchovanost, bezpečnost a rozvojové zájmy Číny, bude mít Tchaj-wan po sjednocení vysoký stupeň autonomie jako zvláštní správní oblast a rozsáhlý prostor pro rozvoj," dodal.

"Tchaj-wan prodává mnoho produktů, naše svoboda a demokracie ale na prodej nejsou," reagovala na twitteru šéfka diplomatického zastoupení Tchaj-wanu ve Spojených státech Siao Mej-čchin. "Jakýkoli trvalý návrh pro naši budoucnost musí být stanoven mírovou cestou, bez nátlaku a s ohledem na demokratická přání tchajwanského lidu," dodala.

Ředitelka pro geoekonomii a indo-pacifické podnikání ve Wilsonově centru ve Washingtonu, Shihoko Gotoová, zpravodajskému webu BBC řekla, že by Muskovy návrhy mohly poškodit jeho obchodní zájmy. "Mějme na paměti, že Elon Musk je údajně na prahu koupě Twitteru. Twitter je samozřejmě v Číně zakázán, protože svoboda slova není v Číně povolena," uvedla. "Takže pokud investuje do Twitteru, jeho společnost pravděpodobně nebude moci působit na Tchaj-wanu, který bude pod tlakem nebo pod palcem Číny. To by byl ze strany Elona Muska sebevražedný čin," dodala.

Tesla v září podle nedělní zprávy čínského sdružení pro osobní automobily dodala 83.135 elektromobilů vyrobených v Číně. To překonalo předchozí rekord společnosti z června a znamenalo to milník pro továrnu Tesly v Šanghaji.

Musk minulý týden pobouřil Ukrajinu, když na twitteru zveřejnil svůj "mírový plán". Kyjev by se podle něj měl vzdát Krymu a přijmout skutečnost, že válku s Ruskem pravděpodobně nevyhraje. V této souvislosti také zveřejnil anketu, zda by se obyvatelé Krymu a Donbasu měli mít možnost sami rozhodnout, zda budou součástí Ruska nebo Ukrajiny.