Musk odmítá zprávu médií, že měl poměr s manželkou spoluzakladatele Googlu

New York - Šéf americké společnosti Tesla Elon Musk odmítá, že měl milostný vztah s Nicole Shanahanovou, manželkou spoluzakladatele firmy Google Sergeye Brina. List The Wall Street Joural (WSJ) v obsáhlém článku informoval, že se kvůli tomu rozpadlo přátelství obou mužů a že manželský pár podal žádost o rozvod.

Musk na twitteru zveřejnil odkaz na text z WSJ s komentářem, že jde o naprostý nesmysl. Dodal, že se s Brinem stále přátelí a že spolu byli i na večírku.

"Viděl jsem Nicole za tři roky jen dvakrát, pokaždé s mnoha dalšími lidmi kolem. Nic romantického," tweetoval Musk. Ten je v současné době nejbohatším člověkem světa, agentura Bloomberg jeho majetek ve svém indexu dolarových miliardářů vyčíslila na 242 miliard dolarů (5,8 bilionu Kč). Brin je podle stejného seznamu na osmém místě s odhadovaným majetkem 94,6 miliardy USD (2,3 bilionu Kč).

Deník s odvoláním na lidi obeznámené se záležitostí napsal, že Musk měl se Shanahanovou koncem loňského roku krátký románek. Podle listu to Brina přimělo, aby začátkem letošního roku podal žádost o rozvod, a ukončil tak dlouhé přátelství mezi oběma významnými zástupci technologického sektoru.

Bulvární list Daily Mail k tomu vydal svůj vlastní článek nadepsaný It Musk Be Love, kde anglické slovo "must" ve slovní hříčce nahradil příjmením šéfa Tesly. Uvádí tam výčet Muskových vztahů s ženami, mezi nimiž je i bývalá manželka hollywoodského herce Johnnyho Deppa Amber Heardová.

V době údajné aféry v prosinci už byli Brin a jeho manželka Nicole rozejití, ale stále spolu žili, uvádí WSJ. Musk v dalším tweetu napsal, že WSJ o něm a Tesle napsal tolik nesmyslů, že je přestal počítat.

Brin a Shanahanová mají uzavřenou předmanželskou smlouvu. Rozvodové vyrovnání by podle listu přesto mohlo činit až miliardu dolarů (asi 24 miliard Kč).