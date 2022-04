Musk chce koupit Twitter, jeho nabídka firmu ohodnocuje na zhruba 43 mld. USD

New York - Miliardář a šéf automobilky Tesla Elon Musk chce koupit Twitter. V provozovateli stejnojmenné sociální sítě už má podíl 9,2 procenta, a je tak jeho největším akcionářem. Jeho "nejlepší a konečná" nabídka společnost podle agentury Bloomberg ohodnocuje na zhruba 43 miliard dolarů (963,4 miliardy Kč). Firma má podle něj mimořádný potenciál, který on zcela rozvine, cituje Muska Bloomberg. V oznámení americkému regulátorovi Musk uvedl, že má v plánu společnost stáhnout z burzy. Twitter sdělil, že jeho nabídku zváží. Dnes bude o nabídce diskutovat představenstvo, napsal server CNBC.

Nejbohatší člověk světa nabízí za akcii 54,20 dolaru v hotovosti, což představuje 54procentní prémii oproti závěrečné ceně z 28. ledna. Vyplývá to z Muskova oznámení americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Akcie Twitteru si dnes před zahájením obchodování připisovaly přes deset procent, po jeho zahájení kolem 16:00 SELČ měly k dobru přes tři procenta.

"Investoval jsem do Twitteru, protože věřím v jeho potenciál stát se platformou pro svobodu projevu na celém světě. Věřím, že svoboda projevu je společenským imperativem pro fungující demokracii," uvedl Musk v oznámení. "Od té doby, co jsme se stal akcionářem společnosti, si však uvědomuji, že ve své současné podobě nebude ani prosperovat, ani sloužit tomuto společenskému imperativu. Twitter je třeba transformovat na soukromou společnost," dodal.

Twitter uvedl, že Muskovu nezávaznou nabídku obdržel a rozhodne se, zda je v nejlepším zájmu akcionářů ji přijmout, nebo pokračovat v činnosti jako veřejně obchodovaná společnost.

Musk minulý týden informoval, že získal ve Twitteru podíl 9,2 procenta, a stal se tak jeho největším akcionářem. V sobotu šéf Twitteru Parag Agrawal oznámil, že Musk nebude členem správní rady. Podle dřívější dohody měl do roku 2024 zastávat funkci ředitele. Po dobu, kdy by byl členem správní rady, a 90 dní po ukončení členství nesměl sám nebo ve skupině vlastnit více než 14,9 procenta akcií Twitteru. Někteří analytici posléze spekulovali, že Musk místo ve správní radě odmítl, aby mohl ve společnosti získat větší podíl.

Jeden z nejproslulejších současných inženýrů si může převzetí Twitteru dovolit. Podle žebříčku miliardářů agentury Bloomberg činí jeho majetek zhruba 259 miliard dolarů, zatímco tržní ocenění Twitteru se pohybuje kolem 37 miliard dolarů.

Musk dnes twitteru oznámil, že toto je jeho nejlepší a poslední nabídka. Pokud by se ji firma rozhodla odmítnout, zváží své další angažmá v ní. "Není to výhrůžka, prostě to není dobrá investice beze změn, které je třeba provést," napsal Musk.

Ať už je výrok míněn jako výhrůžka, nebo ne, podle agentury DPA jde o průhledný pokus připomenout akcionářům, že akcie Twitteru, které díky Muskově angažmá poslední dobou posilují, mohou zase rychle začít klesat.

Nabídka 54,20 dolaru za akcii je "příliš nízká" na to, aby ji akcionáři nebo správní rada přijali, uvedl ve zprávě Adam Crisafulli ze společnosti Vital Knowledge. Dodal, že akcie společnosti před necelým rokem vystoupaly na 70 dolarů.

"Tato telenovela skončí tím, že Musk bude po tomto agresivním nepřátelském převzetí vlastníkem Twitteru," myslí si analytik Daniel Ives ze společnosti Wedbush. Nějaký další zájemce či konsorcium se podle něj objeví jen stěží a správní rada Twitteru bude pravděpodobně nucena Muskovu nabídku přijmout.