Musíme zpytovat svědomí, řekl slávistický fotbalista Douděra po remíze v Sivasu

Sivas (Turecko) - Slávistický fotbalista David Douděra byl po remíze 1:1 v úvodním utkání skupiny Evropské konferenční ligy v Sivasu hodně rozladěný z výkonu týmu. Čtyřiadvacetiletý obránce se domníval, že Pražané k zápasu v Turecku nepřistoupili příliš dobře a měli by zpytovat svědomí. Bod označil za jednoznačnou ztrátu.

"Je to hrozné, jsem z výsledku zklamaný. Měli jsme vyhrát, vážně nemám slov. Bylo to venku, ale pro mě to je jednoznačně ztráta. Nezvládli jsme to, dělali jsme strašné chyby. Nabídli jsme soupeři to, co jsme nabídli. Sami jsme měli několik gólovek, které jsme nevyužili. To nás potrestalo," citoval klubový web Douděru.

"Musíme zpytovat svědomí, hrajeme za Slavii Praha. Neohlížíme se na soupeře, prostě musíme koukat jen na sebe, na naši hru. Když jdu na hřiště, tak jsem odhodlaný tam umřít a je jedno, jestli hrajeme přátelák, ligu s Pardubicemi nebo v Evropě. Hrajete fotbal proto, proč ho hrajete, umřít za ten tým, za který hrajete, který vás platí. Tohle se nám nepovedlo," doplnila letní posila Pražanů z Mladé Boleslavi.

Douděra si nepříliš povedený výkon nedovedl vysvětlit. "Asi na nás dolehla tíha toho tlaku, že to musíme zvládnout. Já to moc nemůžu komentovat, protože jsem tady chvíli a zkušenosti nemám. Na druhou stranu vím, co někteří kluci odehráli a teď hrajeme se soupeřem, který má chyby v defenzivě, a my toho nedokážeme využít. Měli bychom bojovat a zápas by se zvládnul," poznamenal Douděra.

Jeho tým mohl rozhodnout v samém závěru, ale střídající Lukáš Provod neproměnil v třetí minutě nastavení penaltu. "Dostali jsme se do tlaku, ale přišel příliš pozdě. Navíc chyběla koncovka. Do šancí jsme se dostávali, chybělo fotbalové štěstí, mně zablokovali střelu, to se stane," řekl Douděra. "Musíme se na to kouknout, poučit se z chyb a v dalším zápase hrát od začátku," doplnil.